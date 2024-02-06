6 Şubat 2023 deprem saat kaçta oldu? Kahramanmaraş depremi ne kadar sürdü, 6 Şubat birinci ve ikinci deprem arasında ne kadar süre var?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde toplamda 11 il etkilendi. Depremlerin yıldönümünde vatandaşlar yakınlarını anarken, depremin şiddeti, saati ve kaç saniye sürdüğü yeniden gündeme geldi. Peki, Kahramanmaraş depremi ne kadar sürdü, 6 Şubat birinci ve ikinci deprem arasında ne kadar süre var?

6 ŞUBAT DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU?

6 Şubat 2023 gece saat 04.17’de, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi 7.7 ile sarsıldı. Bu deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ’ı etkiledi. 11 ili yıkan 7.7’lik depremi için arama kurtarma mücadelesi sürerken 9 saat sonra bu kez Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

6 ŞUBAT DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ, BİRİNCİ VE İKİNCİ DEPREM ARASINDA NE KADAR SÜRE VAR?

500 atom bombası gücündeki depremler, 120 bin kilometrekarelik alanda etkili oldu. Depremler o kadar güçlüydü ki evler, iş yerleri, hastaneler, yollar, köyler yerle bir oldu. Hatay’da 400 metre uzunluğunda dev bir yarık oluştu. Gaziantep’te iki tepe birbirine kavuştu. Köyler kaydı, ikiye bölündü. 110 saniye süren iki depremden bölgede yaşayan 14 milyon kişi etkilendi. 53 bin 537 kişi canından oldu, 107 bin kişi yaralandı. 40 bin bina yıkıldı, 200 binden fazla bina ağır hasar aldı.

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