6 ilde vize dolandırıcılığı operasyonunda 16 şüpheliden 12’si tutuklandı

Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışı vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, resmi vize başvuru sitelerinin kopyalanarak sahte internet siteleri oluşturulduğu ve bu siteler üzerinden vatandaşlardan “vize ücreti” adı altında para talep edildiği belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle 60 kişiyi dolandırarak yaklaşık 1 milyon 700 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bilecik ve Tekirdağ’da salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca şüpheliler tarafından kullanılan 6 sahte internet sitesine erişim engeli getirildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheden 12’si tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.