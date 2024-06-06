6. Etnospor Kültür Festivali başladı! Bilal Erdoğan: Bizi biz yapan değerlere sarılmalıyız

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 6-9 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek 6'inci Etnospor Kültür Festivali'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Dünyanın geleneksel sporlarını buluşturan ve kültürel mirasın korunmasının amaçlandığı Kültür Festivalinin açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Özbekistan Spor Bakanı Akhdam İkramov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Uluslararası Deve Polosu Federasyonu Başkanı Fahd bin Felah bin Haslin, İstanbul Valisi Davut Gül katıldı.

Han çadırının önünde toplanan protokol üyeleri 'Gülbank' duasının ardından kurdele keserek festivalin açılışı gerçekleştirdi. Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Romanya başta olmak üzere 30 ülkeden katılımcının yer aldığı festivalde kurdele kesiminin ardından atlı spor gösteri alanına geçildi. DEK Başkanı Bilal Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açılış konuşmalarının ardından kortej geçişi ve gösterilerle açılış programı son buldu.

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“ETNOSPOR BU VİZYONA SAHİP"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açılış konuşmasında "Bir yanda olimpiyatlar, modern olimpiyatlar, bir yanda da geleneksel sporların ortaya çıkarılması, bu gençlere tanıtılması... 6'ıncı yılında bu güzel organizasyonda beraberiz. Hepimiz çocukken hayal ederiz, ata binmek isteriz, güreş tutmak isteriz, koşmak isteriz, oynamak isteriz. İşte bugün burada cıvıl cıvıl çocukları görüyoruz, gençleri görüyoruz. Okullardan gelmişler ve buradaki kültürel faaliyetleri görüyorlar. İşte Etnospor bu vizyona sahip. Bizde Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bunları destekliyoruz ve yanında paydaş olarak yer alıyoruz" diye konuştu.

“İNSANLIĞIN GELECEĞİNİN DE BU DAYANIŞMA VE BARIŞTAN GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise, “Dünyanın Etnospor Konfederasyonu olarak Etnospor Spor Kültür Festivallerimizi bir arada vakit geçirmek, buluşmak, eğlenmek ve öğrenmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Burada kendi köklerimize ve dünyanın renkli kültürlerine uzanıyor, geleneklerimizle özel bir yakınlık kuruyoruz. Biz geleneksel sporları ve oyunları hayatımızın dışında görmüyoruz. Bilakis insanlarımızın, ailelerimizin ve gençlerimizin bu sporları günlük hayatlarında icra edebilmelerini, çocuklarımızın bu oyunlarla büyümelerini istiyoruz. Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi insan hayatını değerli kılan gerçekleri içinde barındıran bu unsurların bütün insanlık için bir hazine olduğunu düşünüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu festivaller aracılıyla da bu hazinelerin kapılarını hep birlikte aralıyoruz. Edindiğimiz misyonu sadece belirli bir coğrafya için değil bütün insanlığın geleceği için devam ettiriyoruz. İnsanlığın geleceğinin de bu dayanışma ve barıştan geçtiğini düşünüyoruz. İşte tam burada dayanışmaya ve barışa geleneklerimizle kurduğumuz güçlü bağlarla destek oluyoruz. Biliyoruz ki geleneklerimizin harcında sevgi, saygı ve muhabbet var" ifadelerini kullandı.

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“HER BİRİMİZ BİR DİĞERİMİZİN YÜZÜNDE TEBESSÜM OLMAK İÇİN GEÇ KALMIŞ DEĞİLİZ"

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'Dünyada yaşanan gelişmeler bizlere insanlığın daha fazla barışa muhtaç olduğunu gösteriyor' diyerek sözlerine devam eden Bilal Erdoğan, “Dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden çatışmalar, yanı başımızdaki savaş, diğer yanı başımızdaki soykırım, Filistin'deki soykırım bizleri barış için daha fazla çalışmaya icma etmektedir. Her birimiz bir diğerimizin yüzünde tebessüm olmak için geç kalmış değiliz. Dünyaya ümit aşılamak ve yaşadığımız coğrafyalarda huzuru hakim kılabilmek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bugünlerde bizi birbirimize bağlayan ve bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılmalıyız. Altıncı Etnospor Kültür Festivali'ni de bu bağlamda oldukça önemli görüyorum" dedi.