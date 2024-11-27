56 ilde Kuyu-46 operasyonu! 166 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi; 56 İlde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlenen “KUYU-46” operasyonlarında 166 şüpheli yakalandı.

Biz durmadan duraksamadan suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız.

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince “KUYU-46” operasyonları düzenlendi.

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Yakalanan şüphelilerin;

- Tefecilik,

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,

- Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,

- Parada Sahtecilik,

- Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik,

- Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu;

- 20 adet ruhsatsız tabanca,

- 4 adet ruhsatsız av tüfeği ile

- Çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

* Ayrıca sahte plaka basılan bir atölye deşifre edildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.