51/2 C Trafik CezasÄ± Kodu Nedir? 51/2 C CezasÄ± Ne Kadar, NasÄ±l Ä°tiraz Edilir?

Åžehir iÃ§i ve ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ± kullanÄ±lan yollarda araÃ§ kullanabilmek iÃ§in, belli baÅŸlÄ± hÄ±z limitlerini geÃ§memek gerekir. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ve yolcularÄ±n olasÄ± kazalarÄ±n ve can gÃ¼venliÄŸi, trafiÄŸin seyrini aksatmamasÄ± iÃ§in uyulmasÄ± gereken bazÄ± kurallar bulunur.

Trafik kazalarÄ±nÄ± Ã¶nlemek ve can kayÄ±plarÄ±nÄ±n olabildiÄŸince Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in 2022 yÄ±lÄ±ndan itibaren trafik cezalarÄ±nda Ã¶nemli artÄ±ÅŸlar yaÅŸandÄ±. AynÄ± zamanda hÄ±z limitini, %30 ve %50 oranlarÄ±nda aÅŸan kiÅŸiler iÃ§in de, hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶re farklÄ± ceza oranlarÄ± belirleniyor. KiÅŸilere verilen cezalarÄ±n hepsi iÃ§in, 15 gÃ¼n iÃ§inde Ã¶deme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, %25 oranÄ±nda indirim uygulanÄ±r.

51/2 C CezasÄ± Ne Kadar?

-%30 arasÄ±nda hÄ±z aÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±n cezasÄ±, 2022 yÄ±lÄ±ndan itibaren 427 TL olarak belirlendi. Bunun iÃ§in ise, 10 ceza puanÄ± kesiliyor. %30-%50 arasÄ± hÄ±z aÅŸÄ±mÄ± iÃ§in de belirlenmiÅŸ olan para cezasÄ± 888 TLâ€™dir. Bu miktar ise, yaklaÅŸÄ±k olarak 15 ceza puanÄ± tutar. %50'den ve daha fazlasÄ± iÃ§in belirlenen hÄ±z limiti aÅŸma cezasÄ± ise, 1823 TLâ€™dir. Bunun iÃ§in de yaklaÅŸÄ±k olarak 15 ceza puanÄ± uygulanÄ±r.

Bu ceza tutarlarÄ±nda, yerleÅŸim yeri hÄ±z limitleri ve yolun ÅŸehirlerarasÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir rol oynar. Ã–rneÄŸin; ÅŸehirlerarasÄ±ndaki hÄ±z limiti 120 km olarak bilinen bir yolda, 132 Km ile 156 Km arasÄ±nda bir hÄ±z aÅŸÄ±mÄ± olursa, 427 TL tutarÄ±nda para cezasÄ± uygulanÄ±r.

51/2 C CezasÄ± NasÄ±l Ä°tiraz Edilir?

Trafik kanununun 51/2-c maddesine gÃ¶re ceza alan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler cezanÄ±n haksÄ±z olduÄŸunu iddia ederek, itiraz etmek istediÄŸi zaman bunu belirli bir sÃ¼re iÃ§inde yapmasÄ± gerekir. Bu sÃ¼re ise, tebligatÄ±n kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tarihten itibari ile 15 gÃ¼n iÃ§inde yapÄ±lmasÄ± gerekir. Ä°tiraz mercii makamÄ± ise, Sulh Ceza Mahkemesi olarak bilinir.

Tebligat yolu ile tarafÄ±nÄ±za ulaÅŸan bir tutanakta gÃ¶sterilen yere baÅŸvurmanÄ±z gerekir. AynÄ± zamanda ise, dilekÃ§ede tarafÄ±nÄ±zdan istenilen bÃ¼tÃ¼n bilgilerin eksiksiz bir ÅŸekilde verilmesi ve itiraz nedenlerinin aÃ§Ä±klanmasÄ± da gerekir. Bunun iÃ§in de ÅŸu evraklar da istenir:

Kendinize ait kimliÄŸin fotokopisi,

Trafik karar tutanaÄŸÄ±nÄ±n bir fotokopisi,

RuhsatÄ±nÄ±zÄ±n fotokopisi,

Karar tutanaÄŸÄ±nÄ±n ve tebligat evrakÄ±nÄ±n bir fotokopisi itiraza baÅŸvurmak iÃ§in gerekli olan bazÄ± belgeler arasÄ±nda da yer alÄ±r.

Â