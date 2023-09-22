51/2 A Trafik Cezası Kodu Nedir? 51/2 A Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

51/2 A trafik cezası hız limitinin yüzde 30'una kadar aşılması sonucunda uygulanan bir trafik cezası olarak tanımlanabilir. Bu trafik cezasına kısaca radar cezası adı da verilebilir. 51/2 A ceza kodu, hız sınırı ihlali neticesinde ortaya çıkmaktadır. Trafik hız limiti, belirtilmiş olan noktada sürücüden yüzde otuz kadar hız sınırı ihlali yaptığı zaman 51/2 A trafik ceza koduyla ceza uygulanmaktadır.

​​​​​51/2 A Trafik Cezası Kodu Nedir?

Ülkemiz çapında bulunan birçok trafik cezası söz konusudur. Bu trafik cezaları sadece trafiğe çıkan kişiler adına geçerli olmaktadır. Seyir halindeyken trafik kurallarını görmezden gelen sürücüler adına türlü cezalar düzenlenmektedir. Kara yollarının düzenlediği bu cezaları aynı şekilde bir kodla beraber sunmaktadırlar. Ülkemiz çapında trafik ceza kodları içerisinde bulunan 51/2 A, radar cezası olarak da bilinmektedir.

51/2 A Cezası Ne Kadar?

Kara Yollarının belirlediği kanunların 51.madd​​esine göre 51/2 A Cezası hız limiti kural ihlali olarak bilinmektedir. Hız limitini geçen sürücü bireylerin 427 TL para cezası ödemesi gerekmektedir.

51/2 A cezasını alan kişilerin 427 TL idari para cezası ödemesi gerektiği belirtilmektedir. Bununla beraber ceza puanı ise 10 olmaktadır. Cezanın 15 gün içinde ödenmesi durumunda yüzde 25 indirim uygulandığı belirtilebilir. Radar cezasını; Internet ile e-devlet bünyesinde ya da PTT vasıtası ile ödemek mümkündür.

51/2 A Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

51/2 A cezasına itiraz edebilmek adına trafik cezasının uygulandığı yerin bağlı bulunduğu sulh ceza hakimliklerine başvurmak gerekir. 51/2 A'ya göre ceza uygulanan sürücüler cezasını kabul etmeyerek, itiraz etmek isterler ise bu işlemi belirli bir süre dahilinde yapmaları gerekmektedir. Bu süre zarfı, tebligatın bireye ulaştığı tarihten sonra 15 gün içindedir.

İtiraz mercii makamı ise Sulh Ceza Mahkemesi olarak belirtilmektedir. Tebligat ile bireye ulaşan tutanak içerisinde belirtilmiş olan yere başvurmak gerekir. Dilekçe içerisinde bireye verilmesi ve itiraz sebeplerinin açıklanması oldukça önemlidir. Ayrıca aşağıdaki belgelerin de istediği bilinmelidir. Bunlar;

​​​- Karar tutanak tebligat belgesinin fotokopisi,

- Trafik kararı tutanağının fotokopisi,

- Kişinin kendine ait olan kimliğinin fotokopisi,

- Kişinin ruhsatının fotokopisi.