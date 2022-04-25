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Gündem5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma tatil olur mu, bayram tatili kaç gün? Memurlara, öğrencilere Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, birleşecek mi?
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5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma tatil olur mu, bayram tatili kaç gün? Memurlara, öğrencilere Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, birleşecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bayram tatili nedeniyle merakla bekleniyor. Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. 2 Mayıs’ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesi Kabine bugün toplanacak. Ramazan Bayramı tatili ile ilgili kararların da Kabine de ele alınması bekleniyor. Peki, 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma tatil olur mu, bayram tatili kaç gün? Memurlara, öğrencilere Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, birleşecek mi?

25.04.2022 - 12:34 |
5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma tatil olur mu, bayram tatili kaç gün? Memurlara, öğrencilere Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, birleşecek mi?

Bayram tatiline yönelik Kabine Toplantısında karar alınması bekleniyor. Ramazan Bayramı 2 Mayıs’ta başlayacak. Bayram tatiline perşembe ve cuma günü eklenirse sürenin 9 güne çıkma ihtimali var. Ramazan ziyaretinde bulunacaklar ya da tatil planı yapacaklar bayram tatilinin kaç gün olacağına yönelik sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma tatil olur mu, bayram tatili kaç gün? Memurlara, öğrencilere Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, birleşecek mi?

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2 Mayıs günü başlıyor. Bayram tatili yapacak olanlar 29 Nisan Cuma günü mesai sonrasında bayram tatiline girecek.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı'nın 3. ve son günü 4 Mayıs 2022 tarihinde.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ, 5-6 MAYIS TATİL OLUR MU, BİRLEŞECEK Mİ?

Ramazan Bayramı tatilinin süresinin 9 gün olup olmadığı bugün yapılacak kabine toplantısı kararı sonrası belli olacak.

5 ve 6 Mayıs tarihleri bayram tatiline eklenirse bayram tatilinin süresi 9 gün olacak.

 

 

 

 

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