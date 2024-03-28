5 kişinin ölümüne neden oldu mahkemede ağlayarak ifade verip ev hapsi talep etti

Kaza, 9 Kasım 2021'de Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Fikri Altıokka Caddesi'de meydana geldi. Mehmet Özdemir'in kullandığı 41 P 0860 plakalı öğrenci servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptıktan sonra köprüden dereye devrildi. Kazada Birsen Giriş ile midibüsteki öğrenciler Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı, Rabia Üst ve Ege Yılmaz hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Özdemir'in sağ bacağı ise hastanede kesildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Özdemir, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. ‘Basit yaralama, ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, kullanma ve sağlama’ suçlarından 5 ayrı suç kaydı bulunan ve kaza sırasında da uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu belirlenen Özdemir hakkında Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

MAHKEMEDE AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI

Davanın 8’inci duruşması bugün Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, SEGBİS aracılığıyla, tutuklu bulunduğu cezaevinden katılan Mehmet Özdemir, savunma yaptığı sırada ağlayarak vicdan azabı çektiğini söyledi. Özdemir, “Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa diliyorum. Çok üzgünüm, çok büyük vicdan azabı çekiyorum. Tahliyemi ve ev hapsi kararı verilmesini talep ediyorum” dedi.

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KAZA YAPAN ARACI DENETLEYEN ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETMİŞ

Duruşmada servis midibüsünün öğrencileri götürdüğü Gebze Emlak Konut Anadolu Lisesi'nde öğretmen olan Şenol B. de tanık olarak dinlendi. Şenol B., kazayı yapan servis midibüsünün denetimlerini yapan öğretmen Soner Asan’ın sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade etti. Şenol B., “Aracı kim denetlediyse ilk imzayı o öğretmenimiz atıyordu. Bu aracın denetimini Soner hocamız yaptı. Ayrıca benim bildiğim kadarıyla da araçları denetledikten sonra bizim işlem yapma hükümlülüğümüz yoktur" diye konuştu.

KOMİSYONDAKİ ÖĞRETMENLER, DENETİMLERLE İLGİLİ EĞİTİM ALMAMIŞ

Tanık olarak dinlenen lisenin Müdür Yardımcısı İbrahim Ali Ç. ise servis midibüslerini denetleme görevi olan öğretmenlerin bu konuyla ilgili herhangi bir yetkili kurum tarafından eğitime tabi tutulmadıklarını söyledi.

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Mahkeme heyeti, midibüs sürücüsü Mehmet Özdemir’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, yeni tanıkların dinlenmesi ve dosya kapsamındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)