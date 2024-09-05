5 Eylül 2024 | Hamster Kombat kombo kartları ve yeni günlük şifresi... Hamster Kombat nedir, nasıl kullanılır?
Hamster mors alfabesi günlük şifre ile oyun tutkunlarına çeşitli hediyeler sunan Hamster Kombat günlük şifre 5 Eylül 2024 tarihi için belli oldu. Günlük şifre, oyunculara ekstra avantajlar ve ödüller sağlıyor. Kripto para meraklılarının ilgilendiği Hamster Kombat oyunu son son zamanların dikkat çeken konuları arasında yer alıyor. İşte Hamster Kombat günlük şifre 5 Eylül 2024!
05.09.2024 - 07:09 |
Hamster Kombat günlük şifre 5 Eylül 2024 tarihi için belli oldu. Oyunseverler, Hamster Kombat'ın günlük şifresi için araştırmalara başladı. İşte bugün için belirlenen Hamster Kombat günlük şifresi...
HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 5 EYLÜL 2024
Hamster Kombat oyununun, 5 Eylül 2024 tarihli "OFFCHAIN" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:
O: ▬ ▬ ▬
F: ● ● ▬ ●
F: ● ● ▬ ●
C: ▬ ● ▬ ●
H: ● ● ● ●
A: ● ▬
I: ● ●
N: ▬ ●
Hamster Kombat, 5 Eylül günlük şifresi olan OFFCHAIN kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;
▬ ▬ ▬ ● ● ▬ ● ● ● ▬ ● ▬ ● ▬ ● ● ● ● ● ● ▬ ● ● ▬ ●
HAMSTER KOMBAT NEDİR?
Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur.