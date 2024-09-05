5 Eylül 2024 | Hamster Kombat kombo kartları ve yeni günlük şifresi... Hamster Kombat nedir, nasıl kullanılır?

Hamster Kombat günlük şifre 5 Eylül 2024 tarihi için belli oldu. Oyunseverler, Hamster Kombat'ın günlük şifresi için araştırmalara başladı. İşte bugün için belirlenen Hamster Kombat günlük şifresi...

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 5 EYLÜL 2024

Hamster Kombat oyununun, 5 Eylül 2024 tarihli "OFFCHAIN" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:

O: ▬ ▬ ▬

F: ● ● ▬ ●

F: ● ● ▬ ●

C: ▬ ● ▬ ●

H: ● ● ● ●

A: ● ▬

I: ● ●

N: ▬ ●

Hamster Kombat, 5 Eylül günlük şifresi olan OFFCHAIN kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;

▬ ▬ ▬ ● ● ▬ ● ● ● ▬ ● ▬ ● ▬ ● ● ● ● ● ● ▬ ● ● ▬ ●

HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur.