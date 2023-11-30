46 ilde eş zamanlı Çengel-3 Operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde 'Çengel-3' kod adlı eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinesinde; il emniyet müdürlükleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda, 278 adrese arama yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan 1 milyon litre ve kaçak akaryakıt ele geçirildi. 91 kişiye adli, 43 kişiye idari işlem yapıldı. Toplamda 20 milyon 825 bin 351 TL idari para cezası uygulandı. Yaklaşık 13 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Sizlerin emeklerine, helal rızkına, bereketli kazancına göz diken her kim varsa karşılarında biz varız. Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.