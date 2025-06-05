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43 ilin geçiş güzergahı! 'Kilit kavşak'ta arife günü yoğunluğu yaşanıyor

05.06.2025 - 17:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

43 ilin geçiş güzergahı! 'Kilit kavşak'ta arife günü yoğunluğu yaşanıyor

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafikte arife günü yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar nedeniyle kara yollarında yoğunluk oluştu. 43 ilin bağlantı noktasında bulunan 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de de arife günü yoğunluğu yaşandı. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda araç yoğunluğu nedeniyle sürüş hızı yavaşladı, yer yer kuyruklar oluştu. Kara yolunda hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri ulaşımın aksamaması için önlemler aldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarındaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. (DHA

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