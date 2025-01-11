41 ilde operasyon: 147 terör örgütü mensubu yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde düzenlenen operasyonlarda 147 terör örgütü mensubunun yakalandığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:
41 ilde PKK/KCK'ya yönelik Jandarma tarafından son 10 gündür devam eden “GÜRZ-37" operasyonlarında 147 şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı.
Şüphelilerden;
⛔30‘u tutuklandı.
⛔17’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
🚩Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
◾PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri,
◾Terör örgütüne finans sağladıkları,
◾Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları ve
◾Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.