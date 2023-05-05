40 yabancı dilde adli sicil belgesi alınabilecek: Bakanlık duyurdu

ASBS ile ilk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilen sabıka kayıtları, uygulama alanının genişletilmesiyle İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilmesi sağlandı.

Bakanlık tarafından geliştirilerek, yenilenen ASBS ile Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça ve Arapça olmak üzere toplam 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verildi. 2022 yılında ise Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dilleri olmak üzere toplam 9 yabancı dilde daha adli sicil belgesi verilmesine başlanmasıyla adli sicil belgesi verilen dil sayısı 28'e yükseldi.

12 DİL DAHA EKLENDİ

Bugün itibarıyla sisteme Karadağca, Lehçe, Macarca, İsveççe, Fince, Çekçe, Yunanca, Hintçe, Bengalce, İbranice, Malayca ve Bahasa Endonezyaca olmak üzere toplam 12 yeni yabancı dil daha eklendi. Böylece adli sicil belgesi verilen dil sayısı 40'a yükseldi. Adli sicil birimlerinden, yurt dışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden verilen adli sicil belgesi bugün itibarıyla 40 dilde alınabilecek.

Bakanlık, ayrıca Darice, Farsça ve Urduca dillerinde de adli sicil belgesi verilmesi hizmetine yönelik teknik çalışmaları sürdürüyor.