4. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nde finalistler belli oldu

-Festival Direktörü Doç. Dr. Nagihan Çakar bu yıl özellikle genç yönetmenlerin yenilikçi bakış açılarının ve sinema diline getirdikleri özgün yorumların seçici kurulu fazlasıyla etkilediğini belirterek, "TAYF Uluslararası Kısa Film Festivalinin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sinema sanatına gönül vermiş birbirinden yetenekli yönetmenlerin eserlerini izleme fırsatı bulduk. Başvurular arasından seçilen finalistler, sadece teknik yetkinlikleriyle değil, aynı zamanda anlattıkları hikâyelerle, duyarlılıklarıyla ve sinemasal cesaretleriyle de öne çıktılar. Her biri, kısa film alanında üretim yapan tüm sanatçılar için ilham kaynağı olacak nitelikte işler ortaya koyan tüm finalistleri tebrik ediyorum. TAYF, kısa film sanatını desteklemeye, genç ve bağımsız sinemacıların yanında olmaya devam edecek. Bu vesileyle jüri üyelerimize, başvuruda bulunan tüm katılımcılara ve festivalimize emek veren herkese içten teşekkür ederim. Hep birlikte kısa filmin gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 6 kategoride toplam 33 filmin finalist olarak belirlendiği 4. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivalinde en iyi ulusal kısa film kategorisinde 12 film, en iyi ulusal öğrenci filmi kategorisinde 7 film, en iyi uluslararası kısa film kategorisinde 3 film, en iyi belgesel kategorisinde 6 film, en iyi deneysel kategorisinde 3 film ve en iyi animasyon film kategorisinde ise 2 film finalde ödül için yarışacak.



Festivalin 26 Nisan 2025 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de gerçekleştirilecek olan Gala ve Ödül Töreninde ayrıca en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi senaryo ve en iyi kurgu ödülleri de sahiplerini bulacak.



FİNALİST FİLMLER ve YÖNETMENLERİ



En İyi Ulusal Kısa Film Kategorisi (12 Film):

• Yeni Bir Mağlubiyete İhtiyacım Yok / Tolga Özdemir• Bomba / Onur Doğan• Yolda / Özge Uçar• Günaydın Anne / Oben Yılmaz• Eksi Bir / Ömer Ferhat Özmen• Hangi Gece Büyüdüysem / Onur Güler• Kravat / Çamran Azizoğlu• Recce / Efe Can Yıldız• Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor / Ali Emre Ceylan• Tavuk Suyuna Çorba / Deniz Büyükkırlı• Çekiliş / Muhammet Emin Altunkaynak• Rehber / Mert Erez



En İyi Ulusal Öğrenci Filmi Kategorisi (7 Film):

• Kötü Bir Gün / Yaşar Güney Yurdakul• Sevim ile Kiraz / Asena Yıldırım Konya• Sırtımdaki Yük Bir Cesetten Daha Ağır / Ali Efe Benli• Hayallerim ve Kavgam / Cem Güzel• Kurtlar / Ecre Begüm Bayrak• Gıcırtı / Berin Ecem Muratoğlu• Rüyada Olduğunu Fark Ediyor İnsan / Baturay Tunçat



En İyi Uluslararası Kısa Film Kategorisi (3 Film):

• Manuscripts / Mahdi Iravani• Central Hospital / Vahid Nami, Navid Nami• Talisman / Karar Hayder



En İyi Belgesel Kategorisi (6 Film):

• Bozkırda Bir Aydın / Osman Çakır, Ali Kaymak• Muzaffer / Ömer Faruk Çetin• Turgut Onbaşı / Onur Kök• Ali Amca / Ömür Gürgen• İyi Ölüm / Hasan Ete• Zamanın Ustası / Muhittin Yüceli



En İyi Deneysel Film Kategorisi (3 Film):

• Ben Sen O Biz Siz Onlar / Sevin Yaman• Cargo / Gizem Tataroğlu• Perfect Wall / Sea-Hoon Jeon



En İyi Animasyon Film Kategorisi (2 Film):

• Please Listen to Me / Keyu Zhou• The Strange Case of the Human Cannonball / Roberto Valencia

