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Gündem4 milyon lira değerinde 10 ton kaçak tütün ele geçirildi
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4 milyon lira değerinde 10 ton kaçak tütün ele geçirildi

İzmir'in Menderes ilçesinde, polis ekiplerinin 2 farklı depoya yaptıkları baskında 10 ton kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütünlerin yaklaşık 4 milyon lira değerinde olduğu tahmin edilirken, bir şüphelinin gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

23.12.2021 - 09:36 | | DHA
4 milyon lira değerinde 10 ton kaçak tütün ele geçirildi

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, H.M.H isimli bir şüphelinin ilçeye bağlı Görece ve Cumhuriyet mahallelerinde depo tuttuğunu ve bu depolarda kaçak tütün sakladığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, savcılık talimatı ile belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskında, 2 farklı depoda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olduğu tahmin edilen toplam 10 ton kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütünleri imha etmek üzere el koyan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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