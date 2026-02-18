GAZETE VATAN ANA SAYFA
4 ilde yapay zeka ile dev vurgun! 1 ayda 20 milyon liralık para trafiği

4 ilde yapay zeka ile dev vurgun! 1 ayda 20 milyon liralık para trafiği

18.02.2026 - 21:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DÜZCE (İHA)

Düzce merkezli 4 ilde yapay zeka ile ünlü kişilerin görüntüleri kullanılarak hazırlanan sahte yatırım reklamlarıyla "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Bir aylık dökümler incelendiğinde 4 şüphelinin banka hesap hareketlerinde yaklaşık 20 milyon liralık para giriş çıkışı olduğu tespit edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ocak'ta yapılan bir dolandırıcılık şikayeti üzerine çalışma başlattı. Soruşturma, müşteki İ.Ş'nin (72) sosyal medyada kamuoyunca tanınan kişilerin yapay zekayla oluşturulmuş sahte yatırım tavsiyesi reklamlarına inanarak, yönlendirildiği sahte platformlar üzerinden şüphelilere ait hesaplara 882 bin lira gönderdiğini ve dolandırıldığını beyan etmesi üzerine derinleştirildi.

1 ayda 20 milyon liralık para trafiği tespit edildi

Jandarma siber ekiplerince kripto para platformları ve bankalarla yapılan yazışmalar neticesinde elde edilen 1 aylık dökümler incelendiğinde kimlikleri belirlenen 4 şüphelinin banka hesap hareketlerinde yaklaşık 20 milyon liralık para giriş çıkışı olduğu tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 17 Şubat'ta İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya'da belirlenen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler C.V. (36), M.Y. (56), M.C.A. (28) ve S.T. (71) yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 cep telefonuna el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.A. ve M.Y., çıkarıldıkları Düzce Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler C.V. ve S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

