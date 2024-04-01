4 ilde BOZDOĞAN-19 operasyonu: 22 mağara imha edildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Hakkari'de 1445 jandarma personelinin katılımı ve SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle 'Bozdoğan-19' operasyonları gerçekleştirildiğini belirterek, "Şırnak merkez, Uludere, Silopi, Lice, Eruh ilçesi kırsalı ve Yüksekova kırsalında düzenlenen Bozdoğan-19 operasyonu sonucunda; 19 adet roketatar mühimmatı, 16 adet roketatar sevk fişeği, RPD makineli tüfek, 10 adet el bombası, el yapımı patlayıcı (EYP), 105 adet pil bloğu, (EYP hazırlamak üzere kullanılan), 3 adet fünye, (EYP hazırlamak üzere kullanılan), AK-47 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 444 adet mühimmat, 2 adet akü, 84 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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'HAZİRAN 2023'TEN BU YANA 667 MAĞARA, SIĞINAK VE DEPO İMHA EDİLDİ'

Ayrıca 1 Haziran 2023 ve 31 Mart 2024 tarihleri arasında teröristlerin kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen 'Kahramanlar' ve 'Bozdoğan' operasyonlarına ilişkin bilgileri paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu operasyonlanlarda; 667 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi. Bombalı eylemler için hazırlanan; 1 ton 662 kilo amonyum nitrat patlayıcı, 77 adet plastik patlayıcı C4, 180 adet mayın ve el yapımı patlayıcı ve saldırı için hazırlanan; 80 bin 398 adet muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek, 10 bin 644 adet ağır silah mühimmatı, (RPG-7, bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı), 1030 adet el bombası, 36 adet roketatar, havan, bombatar, uçaksavar, lav silahı, 340 adet uzun namlulu silah, 198 adet tabanca ve 163 adet av tüfeği ele geçirildi."

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