4 çocuk annesi kadın hobi olarak başladı, şimdi çiftlik sahibi! Şehir dışına satış yapıyor

Merkeze bağlı Uçhisar beldesindeki bağ evine bir inek alarak hayvancılığa başlayan 4 çocuk annesi Karataş, eşinin de desteğiyle her geçen gün kendini geliştirdi, seminerlere katıldı ve internetten araştırmalar yaptı.

Edindiği tecrübeyi fırsata dönüştüren Karataş, geçen yıl Sulusaray beldesinde öz sermayeyle çiftlik kurdu. Çiftliğinde 6 kişiyi istihdam eden Karataş, ürettiği et ve sütü Nevşehir'in yanı sıra çevre illere pazarlıyor.

Girişimci Songül Karataş, birkaç litre süt temin edebilme arzusuyla aldığı ineğin hayatını değiştiren sürecin ilk adımı olabileceğini tahmin bile etmediğini söyledi.

Azmi ve çalışkanlığıyla yıllar içinde işletmesini büyüttüğünü anlatan Karataş, şöyle konuştu:

"Hobi olarak başladık, sonra birkaç hayvan daha aldık. Baktık ki hayvanları seviyoruz, büyütmeye karar verdik, bu çiftliği kurduk. Amacımız çiftlik değildi, hobi olarak yapmaktı ama bu seviyeye geldik. 7 yıl önce bir hayvanla başlamıştık, şimdi 780 büyükbaş hayvanımız var. Bu işe ilk giriştiğimde 'canlı hayvanla uğraşılır mı' diyenler oldu ama yılmadık. Hayvanlarımızla gece gündüz ilgilendik. Bakımını personelimiz yapıyor ama gerektiğinde biz de yapıyoruz. Çalışanları, hayvanların suyu, yemi ve kilolarına uygun şekilde ilgilenmeleri için yönlendiriyorum. Talebe göre Nevşehir ve il dışına ürün gönderiyoruz. İleriye yönelik daha da büyütmeyi düşünüyoruz ama çocuklarımız yapmadığı için biz de ancak bu kadarına yetişebiliyoruz. İşi severek yapmak lazım."

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"ÇİFTLİĞİN BU HALE GELMESİ EŞİMİN EMEĞİ SAYESİNDEDİR"

Hüsamettin Karataş da girişimci eşine maddi ve manevi anlamda desteğini esirgemediğini ancak çiftliğin bu hale gelmesindeki yegane emeğin Songül Karataş'a ait olduğunu söyledi.

Eşiyle hayvancılıkla ilgili eğitim ve seminerlere katıldıklarını, bu süreçte kendisinin de yanında olduğunu belirten Karataş, "Önce öğrenme aşamasındaydık. Doğumundan kesimine, proteini, enerjisi, kilosuna göre ne yiyeceğini öğrendikten sonra kurumsallaşmaya gittik. Hanıma da desteğim sonsuz, en büyük çabayı o sarf etti. Bu çiftliğin bu hale gelmesi eşimin emeği sayesindedir. Devletimizin bize her aşamada desteği oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile entegre çalışarak hayvan bakımıyla ilgili teknik bilgileri öğrendik." diye konuştu.

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