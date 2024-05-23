345 Türkiye Geneli deneme cevap anahtarı ne zaman açıklanır, 345 TYT deneme Türkiye Geneli 2024 cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

YKS provası olan 345 Türkiye Geneli Deneme Cevap Anahtarı üniversiteye girecek öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, 345 Türkiye Geneli Deneme 2024 cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? 345 cevap anahtarı yayınlandı mı?

345 TÜRKİYE GENELİ DENEME 2024 CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu deneme sınavı, öğrencilere, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmeden önce kendi başarı düzeylerini tespit etme ve eksik oldukları alanları belirleme imkanı sağlıyor.

YKS formatıyla yapılan Tıpkı Prova sınavı sona erdi. Çözümler ve cevap anahtarının 26 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor.

YKS SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

YKS 1. OTURUM TYT: 08.06.2024 İlk oturum 165 dakika sürüyor.

YKS 2. OTURUM AYT: 09.06.2024 İkinci oturum 180 dakika sürüyor.

YKS 3. OTURUM YDT: 09.06.2024 Üçüncü oturum 120 dakika sürüyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.