34/a Trafik Cezası Kodu Nedir? 34/a Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik kanunu içerisinde araçların ‘muayenesi başlığı’ 34. maddeye dayanmak suretiyle bu ceza uygulaması ele alınır. Böylece 34/a trafik cezası uygulaması üzerinden idari para cezası verilmektedir. Bu cezaya itiraz edilebilir ya da süresi geçmeden zamanında ödemesi yapılabilir.

34/A Trafik Cezası Kodu Nedir?

34/a trafik cezası kodu muayenesi yapılmış olan araçla trafiğe çıkması ile birlikte verilen cezadır. Belirli yıl süresi içerisinde standart olarak araçların komple muayenesi gerçekleşir. Bu muayene ile beraber alınan güncel belge doğrultusunda yasal yol eşliğinde trafiğe çıkılır. Ancak süresi geçmiş olan ve muayenesi yapılmamış araçlar, bu durumda 34/a trafik cezası ile karşı karşıya kalır. Çünkü araçların trafikte seyir alabilmesi için hiçbir sağlıksız durumun bulunmaması gerekmektedir.

Bu sebepten dolayı konusunda tecrübe sahibi ve uzmanlar eşliğinde, trafik kanunu nezdinde ilgili muayenelerin yapılması gerekmektedir. Sonuç olarak verilen belge sayesinde kişi kendi aracı ile yasal olarak trafiğe çıkabilir.

34/A Cezası Ne Kadar?

Hangi araç olursa olsun muayenesi yapılmadan trafiğe çıkıldığı vakit 34/a trafik cezası uygulanır. Bu ceza dahilinde yıl itibariyle güncel olarak belirlenmiş idari para cezası öne çıkar. Şu an için ise bu trafik cezası idari para cezası olarak 427 TL değerindedir. Böyle durumlarda kişi gerekli tarih içerisinde hem aracın muayenesini yapmak zorunda hem de 427 TL'yi ödemek zorundadır.

Bunlardan biri ya da ikisini yapmadığı takdirde, daha yüksek faiz ve diğer cezalar doğrultusunda yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilir. Ceza verildikten sonra belirli bir süre içerisinde aracın muayenesinin mutlaka tamamlanması gerekir.

34/A Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Söz konusu 34/a trafik cezası ile karşı karşıya kalındığı vakit, sürücü ya da araç sahibinin itiraz etme hakkı bulunur. Gerekli araç muayenesi zamanında yapılmadığı takdirde idari para cezası olarak kişi bu ceza ile karşı karşıya kalır. Böyle durumlarda Ceza'nın verildiği şehre bağlı olarak, Sulh Ceza hakimliğine başvuru gerçekleşir. Yapılan itiraz hazırlanmış olan özel dilekçe ile birlikte ele alınır. Aynı zamanda gerekli başvuru belgelerini eksiksiz bir şekilde hazır olması önemlidir. Bu şekilde itiraz yapıldıktan sonra karar beklenir.