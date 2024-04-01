31 Mart yerel seçimlerinde sandığa gitme oranları belli oldu!

34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu.

SEÇİME KATILIM YÜZDE 62,48 OLDU

Yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu. Adeta bir demokrasi şöleni havasında geçen seçimlere katılım oranı ise merak edildi. Belirlenen rakamlara göre seçime katılım oranı yüzde 62,48 oldu.

BİR ÖNCEKİ YEREL SEÇİMDE YÜZDE 84,67'Yİ GÖRMÜŞTÜ

Öte yandan 2019'da yapılan yerel seçimlerde katılım oranı 84,67 olarak belirlenmişti.

Yine 14 Mayıs’ta gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda katılım oranı yüzde 87,04 olurken 28 Mayıs’taki ikinci turda katılım oranı yüzde 85,71'de kaldı.