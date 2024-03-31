31 Mart Yenimahalle ilçe seçim sonuçları 2024: Yenimahalle ilçesinde kim kazandı? 2024 Yenimahalle belediyesinde hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapılıyor. Milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasının ardından sayılan oylar canlı olarak aktarılmaya başlanacak. İstanbul'un 39 ilçesinde seçim sonuçları da merakla takip edilecek. Özellikle Yenimahalle ilçe seçim sonuçları seçmenlerin takibinde olacak. Yenimahalle belediye başkan adayları önümüzdeki 5 yıl boyunca başkanlık için yarışacak. Oy verme işleminin bitmesinin ardından sandık kurulları oy sayma işlemine geçecek. Büyükşehir belediye başkanlığı, il genel meclisi, ilçe belediye başkanı ve muhtar adayları için pusulular zarfa konacak. Peki Yenimahalle ilçe seçim sonuçları belli oldu mu? Yenimahalle ilçesinde hangi aday yüzde kaç oy aldı? İşte 31 Mart Yenimahalle ilçe seçim sonuçları...
Yenimahalle ilçe seçim sonuçları birazdan açıklanacak. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi bugün yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde ve tüm Türkiye'de oy sayım işlemine geçildi. Milyonlarca vatandaşın sandık başına gittiği yerel seçimlerde 81 ilde oy verme işlemi tamamlandı. Partilerin adayları kampanya süresi boyunca vatandaşlarla birlikte oldu. 5 yılda bir yapılan ve bu yıl 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimin sonuçları da Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarının bitirmesiyle açıklanmaya başlandı. Yenimahalle ilçe seçim sonuçları da dikkatle takip edilmeye başlandı. Peki Yenimahalle belediyesini kim kazandı? Yenimahalle ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı?
YENİMAHALLE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI 2024
Ankara'in en büyük ilçelesinden olan ve sonuçları merakla beklenen Yenimahalle'de oy verme işlemi tamamlandı. Buna göre adayların aldığı oy oranları da takip ediliyor. gazetevatan seçim sonuç sayfasından canlı takip edebileceğiniz Yenimahalle ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı? Yenimahalle belediyesini hangi aday kazandı?
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ANKARA İLÇE SEÇİM SONUÇLARI BURADA
31 Mart 2024 Pazar akşamı açıklanacak Yenimahalle Belediye başkanlığı seçim sonuçlarını canlı takip etmek, Yenimahalle belediyesini kazanan parti ve adayı öğrenmek için TIKLAYINIZ
Yenimahalle belediyesini hangi aday kazandı?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Yenimahalle Belediyesini 238.187 alınan oy ve %58.35 oy oranı ile CHP adayı Fethi Yaşar kazanmıştır.
Yenimahalle BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
GAMZE KILINÇ
SANEM DENİZ KURAL
ABDULKADİR AYDOĞAN
SEVİN ÇAĞLAYAN
ZİYA YİĞİT TUNÇER
ENVER AYDIN
HAKAN BULUT
SERHAD ÖZDAMAR
AHMET HAYDAR İLİK
HADİYE KEMEÇ
FETHİ YAŞAR
YASEMİN KÖKTAŞ
YILMAZ AKGÜL
OSMAN DURAN
MUHSİN ÖMER ÇİFTÇİ
GÖKHAN AKÇAKAYA
YUSUF YILDIZ
MUSTAFA AYDIN
MUSTAFA AYNUR