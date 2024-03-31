31 Mart Yenimahalle ilçe seçim sonuçları 2024: Yenimahalle ilçesinde kim kazandı? 2024 Yenimahalle belediyesinde hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Yenimahalle ilçe seçim sonuçları birazdan açıklanacak. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi bugün yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde ve tüm Türkiye'de oy sayım işlemine geçildi. Milyonlarca vatandaşın sandık başına gittiği yerel seçimlerde 81 ilde oy verme işlemi tamamlandı. Partilerin adayları kampanya süresi boyunca vatandaşlarla birlikte oldu. 5 yılda bir yapılan ve bu yıl 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimin sonuçları da Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarının bitirmesiyle açıklanmaya başlandı. Yenimahalle ilçe seçim sonuçları da dikkatle takip edilmeye başlandı. Peki Yenimahalle belediyesini kim kazandı? Yenimahalle ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı?

YENİMAHALLE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI 2024

Ankara'in en büyük ilçelesinden olan ve sonuçları merakla beklenen Yenimahalle'de oy verme işlemi tamamlandı. Buna göre adayların aldığı oy oranları da takip ediliyor. gazetevatan seçim sonuç sayfasından canlı takip edebileceğiniz Yenimahalle ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı? Yenimahalle belediyesini hangi aday kazandı?

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YENİMAHALLE SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA İLÇE SEÇİM SONUÇLARI BURADA

31 Mart 2024 Pazar akşamı açıklanacak Yenimahalle Belediye başkanlığı seçim sonuçlarını canlı takip etmek, Yenimahalle belediyesini kazanan parti ve adayı öğrenmek için TIKLAYINIZ





Yenimahalle belediyesini hangi aday kazandı?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Yenimahalle Belediyesini 238.187 alınan oy ve %58.35 oy oranı ile CHP adayı Fethi Yaşar kazanmıştır.

Yenimahalle BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

GAMZE KILINÇ

SANEM DENİZ KURAL

ABDULKADİR AYDOĞAN

SEVİN ÇAĞLAYAN

ZİYA YİĞİT TUNÇER

ENVER AYDIN

HAKAN BULUT

SERHAD ÖZDAMAR

AHMET HAYDAR İLİK

HADİYE KEMEÇ

FETHİ YAŞAR

YASEMİN KÖKTAŞ

YILMAZ AKGÜL

OSMAN DURAN

MUHSİN ÖMER ÇİFTÇİ

GÖKHAN AKÇAKAYA

YUSUF YILDIZ

MUSTAFA AYDIN

MUSTAFA AYNUR