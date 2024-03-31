31 Mart Sarıyer ilçe seçim sonuçları 2024: Sarıyer ilçesinde kim kazandı? 2024 Sarıyer belediyesinde hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Sarıyer ilçe seçim sonuçları birazdan açıklanacak. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi bugün yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde ve tüm Türkiye'de oy sayım işlemine geçildi. Milyonlarca vatandaşın sandık başına gittiği yerel seçimlerde 81 ilde oy verme işlemi tamamlandı. Partilerin adayları kampanya süresi boyunca vatandaşlarla birlikte oldu. 5 yılda bir yapılan ve bu yıl 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimin sonuçları da Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarının bitirmesiyle açıklanmaya başlandı. Sarıyer ilçe seçim sonuçları da dikkatle takip edilmeye başlandı. Peki Sarıyer belediyesini kim kazandı? Sarıyer ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy ald

SARIYER İLÇE SEÇİM SONUÇLARI 2024

İstanbul'un en büyük ilçelesinden olan ve sonuçları merakla beklenen Sarıyer'de oy verme işlemi tamamlandı. Buna göre adayların aldığı oy oranları da takip ediliyor. gazetevatan seçim sonuç sayfasından canlı takip edebileceğiniz Sarıyer ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı? Sarıyer belediyesini hangi aday kazandı?

Haberin Devamı

31 Mart 2024 Yerel seçim sonuçlarına göre Sarıyer Belediye Başkanı seçim akşamı belli olacak. Sarıyer belediyesini kazanan parti ve aday için TIKLAYINIZ





Sarıyer belediyesini hangi aday kazandı?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Sarıyer Belediyesi'ni 114.810 alınan oy ve %55.97 oy oranı ile CHP adayı Şükrü Genç kazanmıştır.

SARIYER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLER

HÜSEYİN COŞKUN

MUSTAFA OKTAY AKSU

ERHAN VERGİLİ

ŞÜKRÜ GENÇ

İBRAHİM TEMUR

ZÜBEYİR SELMAN IŞIK

CAN ÖZEL

ALAEDDİN PINARBAŞI

İSMET TEMEL

MEHMET KUZULUGİL

SEYHAN KAYA

HÜLYA ARSLAN

AHMET RAUF BAHADIR

OSMAN GÜLER

TUGAY BULUT

AZİZ ÇEVİK

AYŞEGÜL ÖZSOY

RUHİ YILMAZ

DİLEK KIRCAOĞLU

RAMAZAN ERDOĞAN

AHMET GÖZCÜ

AYSEL KORKMAZ