31 Mart Sarıyer ilçe seçim sonuçları 2024: Sarıyer ilçesinde kim kazandı? 2024 Sarıyer belediyesinde hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapılıyor. Milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasının ardından sayılan oylar canlı olarak aktarılmaya başlanacak. İstanbul'un 39 ilçesinde seçim sonuçları da merakla takip edilecek. Özellikle Sarıyer ilçe seçim sonuçları seçmenlerin takibinde olacak. Sarıyer belediye başkan adayları önümüzdeki 5 yıl boyunca başkanlık için yarışacak. Oy verme işleminin bitmesinin ardından sandık kurulları oy sayma işlemine geçecek. Büyükşehir belediye başkanlığı, il genel meclisi, ilçe belediye başkanı ve muhtar adayları için pusulular zarfa konacak. Peki Sarıyer ilçe seçim sonuçları belli oldu mu? Sarıyer ilçesinde hangi aday yüzde kaç oy aldı? İşte 31 Mart Sarıyer ilçe seçim sonuçları...
Sarıyer ilçe seçim sonuçları birazdan açıklanacak. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi bugün yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde ve tüm Türkiye'de oy sayım işlemine geçildi. Milyonlarca vatandaşın sandık başına gittiği yerel seçimlerde 81 ilde oy verme işlemi tamamlandı. Partilerin adayları kampanya süresi boyunca vatandaşlarla birlikte oldu. 5 yılda bir yapılan ve bu yıl 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimin sonuçları da Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarının bitirmesiyle açıklanmaya başlandı. Sarıyer ilçe seçim sonuçları da dikkatle takip edilmeye başlandı. Peki Sarıyer belediyesini kim kazandı? Sarıyer ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy ald
SARIYER İLÇE SEÇİM SONUÇLARI 2024
İstanbul'un en büyük ilçelesinden olan ve sonuçları merakla beklenen Sarıyer'de oy verme işlemi tamamlandı. Buna göre adayların aldığı oy oranları da takip ediliyor. gazetevatan seçim sonuç sayfasından canlı takip edebileceğiniz Sarıyer ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı? Sarıyer belediyesini hangi aday kazandı?
31 Mart 2024 Yerel seçim sonuçlarına göre Sarıyer Belediye Başkanı seçim akşamı belli olacak. Sarıyer belediyesini kazanan parti ve aday için TIKLAYINIZ
Sarıyer belediyesini hangi aday kazandı?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Sarıyer Belediyesi'ni 114.810 alınan oy ve %55.97 oy oranı ile CHP adayı Şükrü Genç kazanmıştır.
SARIYER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLER
HÜSEYİN COŞKUN
MUSTAFA OKTAY AKSU
ERHAN VERGİLİ
ŞÜKRÜ GENÇ
İBRAHİM TEMUR
ZÜBEYİR SELMAN IŞIK
CAN ÖZEL
ALAEDDİN PINARBAŞI
İSMET TEMEL
MEHMET KUZULUGİL
SEYHAN KAYA
HÜLYA ARSLAN
AHMET RAUF BAHADIR
OSMAN GÜLER
TUGAY BULUT
AZİZ ÇEVİK
AYŞEGÜL ÖZSOY
RUHİ YILMAZ
DİLEK KIRCAOĞLU
RAMAZAN ERDOĞAN
AHMET GÖZCÜ
AYSEL KORKMAZ