31 Mart Keçiören ilçe seçim sonuçları 2024: Keçiören ilçesinde kim kazandı? 2024 Keçiören belediyesinde hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Keçiören ilçe seçim sonuçları birazdan açıklanacak. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi bugün yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde ve tüm Türkiye'de oy sayım işlemine geçildi. Milyonlarca vatandaşın sandık başına gittiği yerel seçimlerde 81 ilde oy verme işlemi tamamlandı. Partilerin adayları kampanya süresi boyunca vatandaşlarla birlikte oldu. 5 yılda bir yapılan ve bu yıl 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimin sonuçları da Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarının bitirmesiyle açıklanmaya başlandı. Keçiören ilçe seçim sonuçları da dikkatle takip edilmeye başlandı. Peki Keçiören belediyesini kim kazandı? Keçiören ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı?

KEÇİÖREN İLÇE SEÇİM SONUÇLARI 2024

Ankara'in en büyük ilçelesinden olan ve sonuçları merakla beklenen Keçiören'de oy verme işlemi tamamlandı. Buna göre adayların aldığı oy oranları da takip ediliyor. gazetevatan seçim sonuç sayfasından canlı takip edebileceğiniz Keçiören ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı? Keçiören belediyesini hangi aday kazandı?

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ANKARA İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

31 Mart 2024 Pazar akşamı açıklanacak Keçiören Belediye başkanlığı seçim sonuçlarını canlı takip etmek, Keçiören belediyesini kazanan parti ve adayı öğrenmek için TIKLAYINIZ





Keçiören belediyesini hangi aday kazandı?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Keçiören Belediyesini 1332.396 alınan oy ve %63.65 oy oranı ile AK Parti adayı Turgut Altınok kazanmıştır.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

ERCAN YILMAZ

ZAFER ÇOKTAN

KEMAL BABUCCU

BEKİR ER

TURGAY CABAR

ERSİN NARLI

UĞUR ŞENER KALEMLER

SAİT ALİ ARSLAN

SADIK YILDIZ

FERHAT ŞAHİN

EYYÜP ÖZBEK

ADEM ÖZTÜRK

CİHAN ÇAKIR

BURAK KARATAŞOĞLU

EBRU ÖZKAN

MESUT ÖZARSLAN

HÜSEYİN KARAGUŞ

ÜMİT BİLİCİ

OSMAN ÇÖLGEÇEN

HABİBE ÇÖGEN

MUSTAFA DEMİR

SUAT KAYA

HÜSEYİN ERÇİN

HAMZA AYDOĞDU

SÜLEYMAN TEKBAŞ

ERDEM CÖMERT

DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;

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T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.