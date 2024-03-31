31 Mart Keçiören ilçe seçim sonuçları 2024: Keçiören ilçesinde kim kazandı? 2024 Keçiören belediyesinde hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapılıyor. Milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasının ardından sayılan oylar canlı olarak aktarılmaya başlanacak. İstanbul'un 39 ilçesinde seçim sonuçları da merakla takip edilecek. Özellikle Keçiören ilçe seçim sonuçları seçmenlerin takibinde olacak. Keçiören belediye başkan adayları önümüzdeki 5 yıl boyunca başkanlık için yarışacak. Oy verme işleminin bitmesinin ardından sandık kurulları oy sayma işlemine geçecek. Büyükşehir belediye başkanlığı, il genel meclisi, ilçe belediye başkanı ve muhtar adayları için pusulular zarfa konacak. Peki Keçiören ilçe seçim sonuçları belli oldu mu? Keçiören ilçesinde hangi aday yüzde kaç oy aldı? İşte 31 Mart Keçiören ilçe seçim sonuçları...
Keçiören ilçe seçim sonuçları birazdan açıklanacak. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi bugün yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde ve tüm Türkiye'de oy sayım işlemine geçildi. Milyonlarca vatandaşın sandık başına gittiği yerel seçimlerde 81 ilde oy verme işlemi tamamlandı. Partilerin adayları kampanya süresi boyunca vatandaşlarla birlikte oldu. 5 yılda bir yapılan ve bu yıl 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimin sonuçları da Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarının bitirmesiyle açıklanmaya başlandı. Keçiören ilçe seçim sonuçları da dikkatle takip edilmeye başlandı. Peki Keçiören belediyesini kim kazandı? Keçiören ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı?
KEÇİÖREN İLÇE SEÇİM SONUÇLARI 2024
Ankara'in en büyük ilçelesinden olan ve sonuçları merakla beklenen Keçiören'de oy verme işlemi tamamlandı. Buna göre adayların aldığı oy oranları da takip ediliyor. gazetevatan seçim sonuç sayfasından canlı takip edebileceğiniz Keçiören ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı? Keçiören belediyesini hangi aday kazandı?
ANKARA İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
31 Mart 2024 Pazar akşamı açıklanacak Keçiören Belediye başkanlığı seçim sonuçlarını canlı takip etmek, Keçiören belediyesini kazanan parti ve adayı öğrenmek için TIKLAYINIZ
Keçiören belediyesini hangi aday kazandı?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Keçiören Belediyesini 1332.396 alınan oy ve %63.65 oy oranı ile AK Parti adayı Turgut Altınok kazanmıştır.
KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024
ERCAN YILMAZ
ZAFER ÇOKTAN
KEMAL BABUCCU
BEKİR ER
TURGAY CABAR
ERSİN NARLI
UĞUR ŞENER KALEMLER
SAİT ALİ ARSLAN
SADIK YILDIZ
FERHAT ŞAHİN
EYYÜP ÖZBEK
ADEM ÖZTÜRK
CİHAN ÇAKIR
BURAK KARATAŞOĞLU
EBRU ÖZKAN
MESUT ÖZARSLAN
HÜSEYİN KARAGUŞ
ÜMİT BİLİCİ
OSMAN ÇÖLGEÇEN
HABİBE ÇÖGEN
MUSTAFA DEMİR
SUAT KAYA
HÜSEYİN ERÇİN
HAMZA AYDOĞDU
SÜLEYMAN TEKBAŞ
ERDEM CÖMERT
DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?
Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;
T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.
Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.