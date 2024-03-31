31 Mart Esenyurt ilçe seçim sonuçları 2024: Esenyurt ilçesinde kim kazandı? 2024 Esenyurt belediyesinde hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Esenyurt ilçe seçim sonuçları birazdan açıklanacak. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi bugün yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde ve tüm Türkiye'de oy sayım işlemine geçildi. Milyonlarca vatandaşın sandık başına gittiği yerel seçimlerde 81 ilde oy verme işlemi tamamlandı. Partilerin adayları kampanya süresi boyunca vatandaşlarla birlikte oldu. 5 yılda bir yapılan ve bu yıl 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimin sonuçları da Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarının bitirmesiyle açıklanmaya başlandı. Esenyurt ilçe seçim sonuçları da dikkatle takip edilmeye başlandı. Peki Esenyurt belediyesini kim kazandı? Esenyurt ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı?

ESENYURT İLÇE SEÇİM SONUÇLARI 2024

İstanbul'un en büyük ilçelesinden olan ve sonuçları merakla beklenen Esenyurt'de oy verme işlemi tamamlandı. Buna göre adayların aldığı oy oranları da takip ediliyor. gazetevatan seçim sonuç sayfasından canlı takip edebileceğiniz Esenyurt ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı? Esenyurt belediyesini hangi aday kazandı?

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ESENYURT'TA HANGİ ADAY ÖNDE?

İstanbul'un sonucu en çok merak edilen ilçelerinden Esenyurt 2024 yerel seçim sonuçları 31 Mart akşamı gazetevatan seçim sayfasında olacak.

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31 Mart 2024 Pazar akşamı açıklanacak Esenyurt Belediye başkanlığı seçim sonuçlarını canlı takip etmek, Esenyurt belediyesini kazanan parti ve adayı öğrenmek için TIKLAYINIZ





Esenyurt belediyesini hangi aday kazandı?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Esenyurt Belediyesi'ni 114.810 alınan oy ve %51.55 oy oranı ile CHP adayı Kemal Deniz Bozkurt kazanmıştır.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

HAMİT ÖNCÜ

AHMET ÖZER

ERDOĞAN HORASAN

FEDAİ ŞİRİN

ŞEREFETTİN TAŞKULAK

MERT MUHAMMED ÇEKİCİ

MUHARREM YILDIZ

TANJU KARAKUŞ

İPEK SÜT

AHMET FATİH HATUNOĞLU

OSMAN SERKAN DÜZ

YÜKSEL DAYI

EMİN TAŞKAN

YÜKSEL AKGÜL

MÜNİR EREN

TURAN YILMAZ

ERKAN DEMİR

EYLEM MÜNÜKLÜ

ZAKİR ERDİNÇ

SERHAT TRUE

ALİ EMRAH GÜRBÜZ

MEHMET FARUK ERTEKİN

MEHMET KÜRŞAT BOZKURT

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