31 Mart Esenyurt ilçe seçim sonuçları 2024: Esenyurt ilçesinde kim kazandı? 2024 Esenyurt belediyesinde hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapılıyor. Milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasının ardından sayılan oylar canlı olarak aktarılmaya başlanacak. İstanbul'un 39 ilçesinde seçim sonuçları da merakla takip edilecek. Özellikle Esenyurt ilçe seçim sonuçları seçmenlerin takibinde olacak. Esenyurt belediye başkan adayları önümüzdeki 5 yıl boyunca başkanlık için yarışacak. Oy verme işleminin bitmesinin ardından sandık kurulları oy sayma işlemine geçecek. Büyükşehir belediye başkanlığı, il genel meclisi, ilçe belediye başkanı ve muhtar adayları için pusulular zarfa konacak. Peki Esenyurt ilçe seçim sonuçları belli oldu mu? Esenyurt ilçesinde hangi aday yüzde kaç oy aldı? İşte 31 Mart Esenyurt ilçe seçim sonuçları...
Esenyurt ilçe seçim sonuçları birazdan açıklanacak. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi bugün yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde ve tüm Türkiye'de oy sayım işlemine geçildi. Milyonlarca vatandaşın sandık başına gittiği yerel seçimlerde 81 ilde oy verme işlemi tamamlandı. Partilerin adayları kampanya süresi boyunca vatandaşlarla birlikte oldu. 5 yılda bir yapılan ve bu yıl 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimin sonuçları da Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarının bitirmesiyle açıklanmaya başlandı. Esenyurt ilçe seçim sonuçları da dikkatle takip edilmeye başlandı. Peki Esenyurt belediyesini kim kazandı? Esenyurt ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı?
ESENYURT İLÇE SEÇİM SONUÇLARI 2024
İstanbul'un en büyük ilçelesinden olan ve sonuçları merakla beklenen Esenyurt'de oy verme işlemi tamamlandı. Buna göre adayların aldığı oy oranları da takip ediliyor. gazetevatan seçim sonuç sayfasından canlı takip edebileceğiniz Esenyurt ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı? Esenyurt belediyesini hangi aday kazandı?
ESENYURT'TA HANGİ ADAY ÖNDE?
İstanbul'un sonucu en çok merak edilen ilçelerinden Esenyurt 2024 yerel seçim sonuçları 31 Mart akşamı gazetevatan seçim sayfasında olacak.
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31 Mart 2024 Pazar akşamı açıklanacak Esenyurt Belediye başkanlığı seçim sonuçlarını canlı takip etmek, Esenyurt belediyesini kazanan parti ve adayı öğrenmek için TIKLAYINIZ
Esenyurt belediyesini hangi aday kazandı?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Esenyurt Belediyesi'ni 114.810 alınan oy ve %51.55 oy oranı ile CHP adayı Kemal Deniz Bozkurt kazanmıştır.
ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
HAMİT ÖNCÜ
AHMET ÖZER
ERDOĞAN HORASAN
FEDAİ ŞİRİN
ŞEREFETTİN TAŞKULAK
MERT MUHAMMED ÇEKİCİ
MUHARREM YILDIZ
TANJU KARAKUŞ
İPEK SÜT
AHMET FATİH HATUNOĞLU
OSMAN SERKAN DÜZ
YÜKSEL DAYI
EMİN TAŞKAN
YÜKSEL AKGÜL
MÜNİR EREN
TURAN YILMAZ
ERKAN DEMİR
EYLEM MÜNÜKLÜ
ZAKİR ERDİNÇ
SERHAT TRUE
ALİ EMRAH GÜRBÜZ
MEHMET FARUK ERTEKİN
MEHMET KÜRŞAT BOZKURT