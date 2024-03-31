31 Mart Bornova ilçe seçim sonuçları 2024: Bornova ilçesinde kim kazandı? 2024 Bornova belediyesinde hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapılıyor. Milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasının ardından sayılan oylar canlı olarak aktarılmaya başlanacak. İstanbul'un 39 ilçesinde seçim sonuçları da merakla takip edilecek. Özellikle Bornova ilçe seçim sonuçları seçmenlerin takibinde olacak. Bornova belediye başkan adayları önümüzdeki 5 yıl boyunca başkanlık için yarışacak. Oy verme işleminin bitmesinin ardından sandık kurulları oy sayma işlemine geçecek. Büyükşehir belediye başkanlığı, il genel meclisi, ilçe belediye başkanı ve muhtar adayları için pusulular zarfa konacak. Peki Bornova ilçe seçim sonuçları belli oldu mu? Bornova ilçesinde hangi aday yüzde kaç oy aldı? İşte 31 Mart Bornova ilçe seçim sonuçları...
Bornova ilçe seçim sonuçları birazdan açıklanacak. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi bugün yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde ve tüm Türkiye'de oy sayım işlemine geçildi. Milyonlarca vatandaşın sandık başına gittiği yerel seçimlerde 81 ilde oy verme işlemi tamamlandı. Partilerin adayları kampanya süresi boyunca vatandaşlarla birlikte oldu. 5 yılda bir yapılan ve bu yıl 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimin sonuçları da Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarının bitirmesiyle açıklanmaya başlandı. Bornova ilçe seçim sonuçları da dikkatle takip edilmeye başlandı. Peki Bornova belediyesini kim kazandı? Bornova ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı?
BORNOVA İLÇE SEÇİM SONUÇLARI 2024
İzmir'in en büyük ilçelesinden olan ve sonuçları merakla beklenen Bornova'de oy verme işlemi tamamlandı. Buna göre adayların aldığı oy oranları da takip ediliyor. gazetevatan seçim sonuç sayfasından canlı takip edebileceğiniz Bornova ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı? Bornova belediyesini hangi aday kazandı?
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31 Mart 2024 Pazar akşamı açıklanacak Bornova Belediye başkanlığı seçim sonuçlarını canlı takip etmek, Bornova belediyesini kazanan parti ve adayı öğrenmek için TIKLAYINIZ
BORNOVA belediyesini hangi aday kazandı?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Bornova Belediyesini 152.843 alınan oy ve %57.56 oy oranı ile CHP adayı Mustafa İduğ kazanmıştır.
BORNOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
ÖMER EŞKİ
CEVDET ÇAYIR
FURKAN UYSAL
UĞUR URAY
MEHMET ALİ ARTUNCA
BERK ALBAYRAK
SERAP İLTER
ÖMER KARASU
SAKİ GÖK
MEHMET DÜŞÜNCELİ
BELGİN ÇİÇEKSEVER
BİRSEN ADEKA
ADEM ÖZTÜRK
İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK
VEDAT AKİZ
HASAN CANYILDIRAN
BİLAL YILMAZ
OSMAN KOCATÜRK
EMİR ALKIN TUNCAY
BARAN KÖSEOĞLU
MUHAMMET YILMAZ
HASAN CEYLAN
ZUHAL OF
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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?
Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;
T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.
Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.