31 Mart Bornova ilçe seçim sonuçları 2024: Bornova ilçesinde kim kazandı? 2024 Bornova belediyesinde hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Bornova ilçe seçim sonuçları birazdan açıklanacak. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi bugün yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde ve tüm Türkiye'de oy sayım işlemine geçildi. Milyonlarca vatandaşın sandık başına gittiği yerel seçimlerde 81 ilde oy verme işlemi tamamlandı. Partilerin adayları kampanya süresi boyunca vatandaşlarla birlikte oldu. 5 yılda bir yapılan ve bu yıl 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimin sonuçları da Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarının bitirmesiyle açıklanmaya başlandı. Bornova ilçe seçim sonuçları da dikkatle takip edilmeye başlandı. Peki Bornova belediyesini kim kazandı? Bornova ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı?

BORNOVA İLÇE SEÇİM SONUÇLARI 2024

İzmir'in en büyük ilçelesinden olan ve sonuçları merakla beklenen Bornova'de oy verme işlemi tamamlandı. Buna göre adayların aldığı oy oranları da takip ediliyor. gazetevatan seçim sonuç sayfasından canlı takip edebileceğiniz Bornova ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı? Bornova belediyesini hangi aday kazandı?

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İL İL 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

31 Mart 2024 Pazar akşamı açıklanacak Bornova Belediye başkanlığı seçim sonuçlarını canlı takip etmek, Bornova belediyesini kazanan parti ve adayı öğrenmek için TIKLAYINIZ





BORNOVA belediyesini hangi aday kazandı?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Bornova Belediyesini 152.843 alınan oy ve %57.56 oy oranı ile CHP adayı Mustafa İduğ kazanmıştır.

BORNOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

ÖMER EŞKİ

CEVDET ÇAYIR

FURKAN UYSAL

UĞUR URAY

MEHMET ALİ ARTUNCA

BERK ALBAYRAK

SERAP İLTER

ÖMER KARASU

SAKİ GÖK

MEHMET DÜŞÜNCELİ

BELGİN ÇİÇEKSEVER

BİRSEN ADEKA

ADEM ÖZTÜRK

İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK

VEDAT AKİZ

HASAN CANYILDIRAN

BİLAL YILMAZ

OSMAN KOCATÜRK

EMİR ALKIN TUNCAY

BARAN KÖSEOĞLU

MUHAMMET YILMAZ

HASAN CEYLAN

ZUHAL OF

İzmir Seçim Sonuçları

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

Karabağlar Seçim Sonuçları

Karşıyaka Seçim Sonuçları

Kemalpaşa Seçim Sonuçları

Kınık Seçim Sonuçları

Kiraz Seçim Sonuçları

Konak Seçim Sonuçları

Menemen Seçim Sonuçları

Menderes Seçim Sonuçları

Narlıdere Seçim Sonuçları

Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçlar

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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;

T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.

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