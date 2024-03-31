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31 Mart Bandırma ilçe seçim sonuçları 2024: Bandırma ilçesinde kim kazandı? 2024 Bandırma belediyesinde hangi aday yüzde kaç oy aldı?

31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapılıyor. Milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasının ardından sayılan oylar canlı olarak aktarılmaya başlanacak. İstanbul'un 39 ilçesinde seçim sonuçları da merakla takip edilecek. Özellikle Bandırma ilçe seçim sonuçları seçmenlerin takibinde olacak. Bandırma belediye başkan adayları önümüzdeki 5 yıl boyunca başkanlık için yarışacak. Oy verme işleminin bitmesinin ardından sandık kurulları oy sayma işlemine geçecek. Büyükşehir belediye başkanlığı, il genel meclisi, ilçe belediye başkanı ve muhtar adayları için pusulular zarfa konacak. Peki Bandırma ilçe seçim sonuçları belli oldu mu? Bandırma ilçesinde hangi aday yüzde kaç oy aldı? İşte 31 Mart Bandırma ilçe seçim sonuçları...

31.03.2024 - 16:33 |
31 Mart Bandırma ilçe seçim sonuçları 2024: Bandırma ilçesinde kim kazandı? 2024 Bandırma belediyesinde hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Bandırma ilçe seçim sonuçları birazdan açıklanacak. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi bugün yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde ve tüm Türkiye'de oy sayım işlemine geçildi. Milyonlarca vatandaşın sandık başına gittiği yerel seçimlerde 81 ilde oy verme işlemi tamamlandı. Partilerin adayları kampanya süresi boyunca vatandaşlarla birlikte oldu. 5 yılda bir yapılan ve bu yıl 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimin sonuçları da Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarının bitirmesiyle açıklanmaya başlandı. Bandırma ilçe seçim sonuçları da dikkatle takip edilmeye başlandı. Peki Bandırma belediyesini kim kazandı? Bandırma ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı?

BANDIRMA İLÇE SEÇİM SONUÇLARI 2024

Balıkesir'in en büyük ilçelesinden olan ve sonuçları merakla beklenen Bandırma'de oy verme işlemi tamamlandı. Buna göre adayların aldığı oy oranları da takip ediliyor. gazetevatan seçim sonuç sayfasından canlı takip edebileceğiniz Bandırma ilçe seçim sonuçlarına göre hangi aday yüzde kaç oy aldı? Bandırma belediyesini hangi aday kazandı?

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BALIKESİR İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

31 Mart 2024 Pazar akşamı açıklanacak Bandırma Belediye başkanlığı seçim sonuçlarını canlı takip etmek, Bandırma belediyesini kazanan parti ve adayı öğrenmek için TIKLAYINIZ

Bandırma belediyesini hangi aday kazandı?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Bandırma Belediyesini, 55.481 alınan oy ve %58.44 oy oranı ile CHP adayı Tolga Tosun kazanmıştır.

31 Mart Bandırma ilçe seçim sonuçları 2024: Bandırma ilçesinde kim kazandı 2024 Bandırma belediyesinde hangi aday yüzde kaç oy aldı

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

AK Parti: Mehmet Cemal Öztaylan

CHP: Dursun Mirza

İYİ Parti: Orhan Can

Yeniden Refah Partisi: Abdullah Aşar

BBP: Yunus İşler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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