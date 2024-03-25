31 Mart 2024 Ordu yerel seçim sonuçları: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kim kazandı, hangi partiden? YSK Ordu belediye başkan adayları

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Ordu seçim sonuçlarında olacak. Ordu Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Ordu yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...

ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2024

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Ordu ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Ordu dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.

Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.

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2019 ORDU YEREL SEÇİM SONUCU

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler 270.360 oy ve yüzde 56.92 oranıyla Ordu Belediye Başkanı seçilmiştir.

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ORDU İLÇELERİ

Akkuş

Altınordu

Aybastı

Çamaş

Çatalpınar

Çaybaşı

Fatsa

Gölköy

Gülyalı

Gürgentepe

İkizce

Kabadüz

Kabataş

Korgan

Kumru

Mesudiye

Perşembe

Ulubey

Ünye

ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Mehmet Hilmi Güler AK Parti

Zekai Sana CHP

Enver Yılmaz İYİ Parti

Necmettin Durmuş DEM Parti

Sevinç Başaran Zafer Partisi