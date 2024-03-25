31 Mart 2024 Ordu yerel seçim sonuçları: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kim kazandı, hangi partiden? YSK Ordu belediye başkan adayları
Ordu yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Hızlı ve güvenilir sonuçlar gazetevatan'da takip edilebilecek. Oy kullanma saatinin bitmesinin ardından belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye meclis üyelerine ait veriler açıklanmaya başlanacak. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarını haberimizden takip edin. Ordu iline ait seçim sonuçları da bu ekrandan aktarılacak. 11 ilçenin olduğu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanan aday, partisi ve aldığı oy oranı haberimizde olacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu Ordu aday listesi
31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Ordu seçim sonuçlarında olacak. Ordu Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Ordu yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...
ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2024
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Ordu ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Ordu dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.
Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.
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2019 ORDU YEREL SEÇİM SONUCU
2019 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler 270.360 oy ve yüzde 56.92 oranıyla Ordu Belediye Başkanı seçilmiştir.
ORDU İLÇELERİ
Akkuş
Altınordu
Aybastı
Çamaş
Çatalpınar
Çaybaşı
Fatsa
Gölköy
Gülyalı
Gürgentepe
İkizce
Kabadüz
Kabataş
Korgan
Kumru
Mesudiye
Perşembe
Ulubey
Ünye
ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Mehmet Hilmi Güler AK Parti
Zekai Sana CHP
Enver Yılmaz İYİ Parti
Necmettin Durmuş DEM Parti
Sevinç Başaran Zafer Partisi