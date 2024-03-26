31 Mart 2024 Nevşehir yerel seçim sonuçları: Nevşehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim kazandı, hangi partiden? YSK Nevşehir belediye başkan adayları

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Nevşehir seçim sonuçlarında olacak. Nevşehir Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Nevşehir Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Nevşehir yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Nevşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...

NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024

Nevşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Nevşehir ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Nevşehir dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.

Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.

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2019 Nevşehir YEREL SEÇİM SONUCU

2019 Nevşehir Belediye Başkanı seçim sonuçlarına göre AK Parti’nin adayı Rasim Arı %51,58 oy alarak Nevşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

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NEVŞEHİR İLÇELERİ

Nevşehir (merkez ilçe)

Acıgöl

Avanos

Derinkuyu

Gülşehir

Hacıbektaş

Kozaklı

Ürgüp

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Mehmet Savran AK Parti

Adnan Doğu MHP

Mehmet Bilgin CHP

Rasim Arı İYİ Parti

Helin Elif Geyik DEM Parti