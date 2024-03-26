31 Mart 2024 Nevşehir yerel seçim sonuçları: Nevşehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim kazandı, hangi partiden? YSK Nevşehir belediye başkan adayları
Nevşehir yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Hızlı ve güvenilir sonuçlar gazetevatan'da takip edilebilecek. Oy kullanma saatinin bitmesinin ardından belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye meclis üyelerine ait veriler açıklanmaya başlanacak. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarını haberimizden takip edin. Nevşehir iline ait seçim sonuçları da bu ekrandan aktarılacak. 11 ilçenin olduğu Nevşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanan aday, partisi ve aldığı oy oranı haberimizde olacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu Nevşehir aday listesi
31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Nevşehir seçim sonuçlarında olacak. Nevşehir Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Nevşehir Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Nevşehir yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Nevşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...
NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024
Nevşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Nevşehir ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Nevşehir dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.
Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.
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2019 Nevşehir YEREL SEÇİM SONUCU
2019 Nevşehir Belediye Başkanı seçim sonuçlarına göre AK Parti’nin adayı Rasim Arı %51,58 oy alarak Nevşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
NEVŞEHİR İLÇELERİ
Nevşehir (merkez ilçe)
Acıgöl
Avanos
Derinkuyu
Gülşehir
Hacıbektaş
Kozaklı
Ürgüp
NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Mehmet Savran AK Parti
Adnan Doğu MHP
Mehmet Bilgin CHP
Rasim Arı İYİ Parti
Helin Elif Geyik DEM Parti