31 Mart 2024 Mersin seçim sonuçları! (Yerel seçim sonuçları burada) Mersin belediyesini hangi parti kazandı? CHP, AK Parti, İYİ Parti, MHP Mersin belediye seçimleri

Mersin belediyesini hangi parti kazandı? Mersin seçim sonuçları için araştırmalar arttı. 31 Mart tarihinde yerel seçimler sona erdi. 2024 Mersin yerel seçim sonuçları araştırılıyor. Peki, Mersin Belediyesini hangi parti kazandı? Mersin Belediye Başkanı kim oldu? Mersin seçim sonuçlarına ulaşmak için gazetevatan.com’a özel 2024 Seçim Ekranını ziyaret edebilirsiniz.

2024 MERSİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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2019 MERSİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesini 477.015 alınan oy ve %45.09 oy oranı ile CHP adayı Vahap Seçer kazanmıştır.



Mersin Geneli

Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

MHP 8

CHP 3

AK Parti 2

2024 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMİ

Seçime Katılan Siyasi Partiler

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ile Zafer Partisi seçime katılabilecek.

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