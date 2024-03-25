31 Mart 2024 Giresun yerel seçim sonuçları: Giresun Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? YSK Giresun belediye başkan adayları

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Giresun seçim sonuçlarında olacak. Giresun Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Giresun Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Giresun yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Giresun Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...

GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI 2024

Giresun Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Giresun ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Giresun dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.

Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.

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2019 GİRESUN YEREL SEÇİM SONUCU

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu 30.306 oy ve yüzde 48.83

oran elde ederek Giresun Belediye Başkanı olmuştu.

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GİRESUN İLÇELERİ

Alucra

Bulancak

Çamoluk

Çanakçı

Dereli

Doğankent

Espiye

Eynesil

Görele

Güce

Keşap

Merkez (Giresun şehir merkezi olarak da bilinir)

Piraziz

Şebinkarahisar

Tirebolu

Yağlıdere

GİRESUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Aytekin Şenlikoğlu AK Parti

Fuat Köse CHP

Harun Cici İYİ Parti

Feride Kızgit DEM Parti

Bedrettin Özdemir Zafer Partisi