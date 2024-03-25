 31 Mart 2024 Gaziantep yerel seçim sonuçları: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden YSK Gaziantep belediye başkan adayları

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Gaziantep seçim sonuçlarında olacak. Gaziantep Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Gaziantep yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2024

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Gaziantep ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Gaziantep dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.

Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.

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GAZİANTEP İLÇELERİ

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Karkamış

Nizip

Nurdağı

Oğuzeli

Yavuzeli

GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Fatma Şahin AK Parti

Muzaffer Ertürk CHP

Yaşar Sağlam İYİ Parti

Selman Tutumlu DEM Parti

Şükrü Yılmaz Yeniden Refah

Mehmet Pamuk Zafer Partisi