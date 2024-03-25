31 Mart 2024 Gaziantep yerel seçim sonuçları: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? YSK Gaziantep belediye başkan adayları
Gaziantep yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Hızlı ve güvenilir sonuçlar gazetevatan'da takip edilebilecek. Oy kullanma saatinin bitmesinin ardından belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye meclis üyelerine ait veriler açıklanmaya başlanacak. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarını haberimizden takip edin. Gaziantep iline ait seçim sonuçları da bu ekrandan aktarılacak. 11 ilçenin olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanan aday, partisi ve aldığı oy oranı haberimizde olacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu Gaziantep aday listesi
31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Gaziantep seçim sonuçlarında olacak. Gaziantep Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Gaziantep yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...
GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2024
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Gaziantep ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Gaziantep dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.
Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.
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GAZİANTEP İLÇELERİ
Merkez ilçeler:
Şahinbey
Şehitkamil
Diğer ilçeler:
Araban
İslahiye
Karkamış
Nizip
Nurdağı
Oğuzeli
Yavuzeli
GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Fatma Şahin AK Parti
Muzaffer Ertürk CHP
Yaşar Sağlam İYİ Parti
Selman Tutumlu DEM Parti
Şükrü Yılmaz Yeniden Refah
Mehmet Pamuk Zafer Partisi