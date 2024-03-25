31 Mart 2024 Düzce yerel seçim sonuçları: Düzce Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? YSK Düzce başkan adayları listesi

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Düzce seçim sonuçlarında olacak. Düzce Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Düzce Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Düzce yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Düzce Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2024

Düzce Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Düzce ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Düzce dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.

Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DÜZCE İLÇELERİ

Düzce (il merkezi)

Akçakoca

Cumayeri

Çilimli

Gölyaka

Gümüşova

Kaynaşlı

Yığılca

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DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Faruk Özlü AK Parti





Yılmaz Eser MHP

Sedat Çelikel CHP

Mehmet Keleş İYİ Parti

Ayfer Fatma Çelik DEM Parti

Davut Güloğlu Yeniden Refah