31 Mart 2024 Düzce yerel seçim sonuçları: Düzce Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? YSK Düzce başkan adayları listesi
Düzce yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Hızlı ve güvenilir sonuçlar gazetevatan'da takip edilebilecek. Oy kullanma saatinin bitmesinin ardından belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye meclis üyelerine ait veriler açıklanmaya başlanacak. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarını haberimizden takip edin. Düzce iline ait seçim sonuçları da bu ekrandan aktarılacak. 11 ilçenin olduğu Düzce Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanan aday, partisi ve aldığı oy oranı haberimizde olacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu Düzce aday listesi
31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Düzce seçim sonuçlarında olacak. Düzce Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Düzce Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Düzce yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Düzce Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...
DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2024
Düzce Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Düzce ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Düzce dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.
Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.
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DÜZCE İLÇELERİ
Düzce (il merkezi)
Akçakoca
Cumayeri
Çilimli
Gölyaka
Gümüşova
Kaynaşlı
Yığılca
DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Faruk Özlü AK Parti
Yılmaz Eser MHP
Sedat Çelikel CHP
Mehmet Keleş İYİ Parti
Ayfer Fatma Çelik DEM Parti
Davut Güloğlu Yeniden Refah