31 Mart 2024 Çanakkale yerel seçim sonuçları: Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkanı kim kazandı, hangi partiden? YSK Çanakkale belediye başkan adayları
Çanakkale yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Hızlı ve güvenilir sonuçlar gazetevatan'da takip edilebilecek. Oy kullanma saatinin bitmesinin ardından belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye meclis üyelerine ait veriler açıklanmaya başlanacak. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarını haberimizden takip edin. Çanakkale iline ait seçim sonuçları da bu ekrandan aktarılacak. 11 ilçenin olduğu Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanan aday, partisi ve aldığı oy oranı haberimizde olacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu Çanakkale aday listesi
31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Çanakkale seçim sonuçlarında olacak. Çanakkale Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Çanakkale Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Çanakkale yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...
ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2024
Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Çanakkale ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Çanakkale dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.
Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.
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2019 Çanakkale YEREL SEÇİM SONUCU
2019 Çanakkale yerel seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Patisi’nin adayı Ülgür Gökhan %60,73 oy alarak Çanakkale Belediye Başkanı seçildi.
Çanakkale İLÇELERİ
Ayvacık,
Bayramiç,
Biga,
Bozcaada,
Çan,
Eceabat,
Ezine,
Gelibolu,
Gökçeada,
Lapseki,
Yenice
Çanakkale BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Jülide İskenderoğlu AK Parti
Muharrem Erkek CHP
Alaaddin Burak Kunt İYİ Parti
Canan Aytaç DEM Parti
Bilge Gündüz Zafer Partisi