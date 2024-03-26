31 Mart 2024 Çanakkale yerel seçim sonuçları: Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkanı kim kazandı, hangi partiden? YSK Çanakkale belediye başkan adayları

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Çanakkale seçim sonuçlarında olacak. Çanakkale Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Çanakkale Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Çanakkale yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2024

Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Çanakkale ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Çanakkale dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.

Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.

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2019 Çanakkale YEREL SEÇİM SONUCU

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2019 Çanakkale yerel seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Patisi’nin adayı Ülgür Gökhan %60,73 oy alarak Çanakkale Belediye Başkanı seçildi.

Çanakkale İLÇELERİ

Ayvacık,

Bayramiç,

Biga,

Bozcaada,

Çan,

Eceabat,

Ezine,

Gelibolu,

Gökçeada,

Lapseki,

Yenice

Çanakkale BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Jülide İskenderoğlu AK Parti

Muharrem Erkek CHP

Alaaddin Burak Kunt İYİ Parti

Canan Aytaç DEM Parti

Bilge Gündüz Zafer Partisi