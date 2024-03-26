31 Mart 2024 Bingöl yerel seçim sonuçları: Bingöl Büyükşehir Belediye Başkanı kim kazandı, hangi partiden? YSK Bingöl belediye başkan adayları

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Bingöl seçim sonuçlarında olacak. Bingöl Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Bingöl Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Bingöl yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Bingöl Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...

BİNGÖL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Bingöl Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Bingöl ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Bingöl dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.

Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.

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2019 Bingöl YEREL SEÇİM SONUCU

2019 Bingöl yerel seçim sonuçlarına göre Bingöl Belediyesi'nde oyların yüzde %38,60'ını alan AK Parti’li Erdal Arıkan belediye başkanı seçildi.

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BİNGÖL İLÇELERİ

Adaklı,

Genç,

Karlıova,

Kiğı,

Solhan,

Yayladere

Yedisu

BİNGÖL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Erdal Arıkan AK Parti

Yücel Dara Gökel CHP

Erkan Tümen İYİ Parti

Aydın Bürçün DEM Parti

Mehmet Ziya Buyankara Yeniden Refah

Ahmet Uçar Zafer Partisi