31 Mart 2024 Bingöl yerel seçim sonuçları: Bingöl Büyükşehir Belediye Başkanı kim kazandı, hangi partiden? YSK Bingöl belediye başkan adayları
Bingöl yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Hızlı ve güvenilir sonuçlar gazetevatan'da takip edilebilecek. Oy kullanma saatinin bitmesinin ardından belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye meclis üyelerine ait veriler açıklanmaya başlanacak. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarını haberimizden takip edin. Bingöl iline ait seçim sonuçları da bu ekrandan aktarılacak. 11 ilçenin olduğu Bingöl Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanan aday, partisi ve aldığı oy oranı haberimizde olacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu Bingöl aday listesi
31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Bingöl seçim sonuçlarında olacak. Bingöl Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Bingöl Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Bingöl yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Bingöl Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...
BİNGÖL SEÇİM SONUÇLARI 2024
Bingöl Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Bingöl ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Bingöl dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.
Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.
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2019 Bingöl YEREL SEÇİM SONUCU
2019 Bingöl yerel seçim sonuçlarına göre Bingöl Belediyesi'nde oyların yüzde %38,60'ını alan AK Parti’li Erdal Arıkan belediye başkanı seçildi.
BİNGÖL İLÇELERİ
Adaklı,
Genç,
Karlıova,
Kiğı,
Solhan,
Yayladere
Yedisu
BİNGÖL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Erdal Arıkan AK Parti
Yücel Dara Gökel CHP
Erkan Tümen İYİ Parti
Aydın Bürçün DEM Parti
Mehmet Ziya Buyankara Yeniden Refah
Ahmet Uçar Zafer Partisi