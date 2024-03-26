31 Mart 2024 Bartın yerel seçim sonuçları: Bartın Büyükşehir Belediye Başkanı kim kazandı, hangi partiden? YSK Bartın belediye başkan adayları
Bartın yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Hızlı ve güvenilir sonuçlar gazetevatan'da takip edilebilecek. Oy kullanma saatinin bitmesinin ardından belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye meclis üyelerine ait veriler açıklanmaya başlanacak. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarını haberimizden takip edin. Bartın iline ait seçim sonuçları da bu ekrandan aktarılacak. 11 ilçenin olduğu Bartın Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanan aday, partisi ve aldığı oy oranı haberimizde olacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu Bartın aday listesi
31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Bartın seçim sonuçlarında olacak. Bartın Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Bartın Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Bartın yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Bartın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...
BARTIN SEÇİM SONUÇLARI 2024
Bartın Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Bartın ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Bartın dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.
Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.
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2019 Bartın YEREL SEÇİM SONUCU
2019 Bartın yerel seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Patisi’nin adayı Ülgür Gökhan %60,73 oy alarak Bartın Belediye Başkanı seçildi.
BARTIN İLÇELERİ
Bartın (il merkezi)
Amasra
Kurucaşile
Ulus
BARTIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Atınç Günalİ Yİ Parti
Ramazan Karaduman DEM Parti
Yusuf Aksoy Zafer Partisi