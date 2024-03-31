31 Mart 2024 Artvin seçim sonuçları! (Yerel seçim sonuçları burada) Artvin belediyesini hangi parti kazandı? CHP, AK Parti, İYİ Parti, MHP Artvin belediye seçimleri

Artvin belediyesini hangi parti kazandı? Artvin seçim sonuçları için araştırmalar arttı. 31 Mart tarihinde yerel seçimler sona erdi. 2024 Artvin yerel seçim sonuçları araştırılıyor. Peki, Artvin Belediyesini hangi parti kazandı? Artvin Belediye Başkanı kim oldu? Artvin seçim sonuçlarına ulaşmak için gazetevatan.com’a özel 2024 Seçim Ekranını ziyaret edebilirsiniz.

2024 ARTVİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Türkiye'nin geçmiş tüm seçimlerinin sonuçlarını, adaylarını, hangi partinin hangi ilde ne kadar oy aldığını gazetevatan.com’un seçim sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

2019 ARTVİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Bornova Belediyesini 152.843 alınan oy ve %57.56 oy oranı ile CHP adayı Mustafa İduğ kazanmıştı.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI OY ORANLARI

CHP MUSTAFA İDUĞ 152.843 %57.56

AK PARTİ REŞAT GENÇTÜRK 101.656 %38.28

SAADET İBRAHİM ORAKÇI 3.402 %1.28

DSP SEDAT ANAVATAN 2.340 %0.88

BBP MEHMET YALÇIN EMRE 1.745 %0.66

TKP CENK KAVUT 1.386 %0.52

DP BERKANT İNCEKARA 1.091 %0.41

VATAN PARTİSİ CENGİZ ÇAKIR 750 %0.28

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BTP ADEM ÖZTÜRK 342 %0.13

2024 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMİ

Seçime Katılan Siyasi Partiler

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ile Zafer Partisi seçime katılabilecek.