31 Mart 2024 Amasya yerel seçim sonuçları: Amasya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? YSK Amasya belediye başkan adayları
Amasya yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Hızlı ve güvenilir sonuçlar gazetevatan'da takip edilebilecek. Oy kullanma saatinin bitmesinin ardından belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye meclis üyelerine ait veriler açıklanmaya başlanacak. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarını haberimizden takip edin. Amasya iline ait seçim sonuçları da bu ekrandan aktarılacak. 11 ilçenin olduğu Amasya Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanan aday, partisi ve aldığı oy oranı haberimizde olacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu Amasya aday listesi
31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Amasya seçim sonuçlarında olacak. Amasya Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Amasya Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Amasya yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Amasya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...
AMASYA SEÇİM SONUÇLARI 2024
Amasya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Amasya ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Amasya dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.
Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.
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2019 AMASYA YEREL SEÇİM SONUCU
2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi adayı Mehmet Sarı 29.847 oy sayısı ve %47,3 oy oranıyla seçilmiştir.
AMASYA İLÇELERİ
Amasya (il merkezi)
Göynücek
Gümüşhacıköy
Hamamözü
Merzifon
Suluova
Taşova
AMASYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Mehmet Uyanık AK Parti
Bayram Çelik MHP
Turgay Sevindi CHP
Erhan Çiger İYİ Parti
Deniz Yılmaz DEM Parti