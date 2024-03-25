31 Mart 2024 Amasya yerel seçim sonuçları: Amasya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? YSK Amasya belediye başkan adayları

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Amasya seçim sonuçlarında olacak. Amasya Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Amasya Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Amasya yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Amasya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...

AMASYA SEÇİM SONUÇLARI 2024

Amasya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Amasya ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Amasya dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.







Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.

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2019 AMASYA YEREL SEÇİM SONUCU



2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi adayı Mehmet Sarı 29.847 oy sayısı ve %47,3 oy oranıyla seçilmiştir.



AMASYA İLÇELERİ



Amasya (il merkezi)

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Göynücek

Gümüşhacıköy

Hamamözü

Merzifon

Suluova

Taşova

AMASYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Mehmet Uyanık AK Parti

Bayram Çelik MHP

Turgay Sevindi CHP

Erhan Çiger İYİ Parti

Deniz Yılmaz DEM Parti