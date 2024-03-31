31 Mart 2024 Adana seçim sonuçları! (Yerel seçim sonuçları burada) Adana belediyesini hangi parti kazandı? CHP, AK Parti, İYİ Parti, MHP Adana belediye seçimleri

Adana belediyesini hangi parti kazandı? Adana seçim sonuçları için araştırmalar arttı. 31 Mart tarihinde yerel seçimler sona erdi. 2024 Adana yerel seçim sonuçları araştırılıyor. Peki, Adana Belediyesini hangi parti kazandı? Adana Belediye Başkanı kim oldu? Adana seçim sonuçlarına ulaşmak için gazetevatan.com’a özel 2024 Seçim Ekranını ziyaret edebilirsiniz.

2024 ADANA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Türkiye'nin geçmiş tüm seçimlerinin sonuçlarını, adaylarını, hangi partinin hangi ilde ne kadar oy aldığını gazetevatan.com’un seçim sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

2019 ADANA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

CHP

Zeydan Karalar

655.867 %53,63

MHP

Hüseyin Sözlü

523.755 %42,83

SAADET

Muhammet Çelebi Keyhıdır

23.252 %1,90

DSP

Mehmet Çağrı Bağatur

6.391 %0,52

VATAN

Hatice Nesrin Kılıçay

6.188 %0,51

BTP

Recep Taşkın

3.202 %0,26

TKP

2.568 %0,21

BĞMSZ

Cem Akarsu

1.669 %0,14

2024 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMİ

Seçime Katılan Siyasi Partiler

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ile Zafer Partisi seçime katılabilecek.

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