31 Mart 2024 Adana seçim sonuçları! (Yerel seçim sonuçları burada) Adana belediyesini hangi parti kazandı? CHP, AK Parti, İYİ Parti, MHP Adana belediye seçimleri
Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Milyonlarca kişi sandık başına gitti. Büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlar belirlendi. Adana’da 2024 yerel seçim sonuçları merak ediliyor. Peki, Adana belediyesini hangi parti kazandı? Son durumu öğrenmek için 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi Adana seçim sonuçları ekranına göz atabilirsiniz. İşte 31 Mart 2024 Adana seçim sonuçları…
Adana belediyesini hangi parti kazandı? Adana seçim sonuçları için araştırmalar arttı. 31 Mart tarihinde yerel seçimler sona erdi. 2024 Adana yerel seçim sonuçları araştırılıyor. Peki, Adana Belediyesini hangi parti kazandı? Adana Belediye Başkanı kim oldu? Adana seçim sonuçlarına ulaşmak için gazetevatan.com’a özel 2024 Seçim Ekranını ziyaret edebilirsiniz.
2024 ADANA YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Türkiye'nin geçmiş tüm seçimlerinin sonuçlarını, adaylarını, hangi partinin hangi ilde ne kadar oy aldığını gazetevatan.com’un seçim sayfasında görüntüleyebilirsiniz.
2019 ADANA YEREL SEÇİM SONUÇLARI
CHP
Zeydan Karalar
655.867 %53,63
MHP
Hüseyin Sözlü
523.755 %42,83
SAADET
Muhammet Çelebi Keyhıdır
23.252 %1,90
DSP
Mehmet Çağrı Bağatur
6.391 %0,52
VATAN
Hatice Nesrin Kılıçay
6.188 %0,51
BTP
Recep Taşkın
3.202 %0,26
TKP
2.568 %0,21
BĞMSZ
Cem Akarsu
1.669 %0,14
2024 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMİ
Seçime Katılan Siyasi Partiler
Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ile Zafer Partisi seçime katılabilecek.