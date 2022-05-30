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30 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

30 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini 908 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

30.05.2022 - 20:17 |
30 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 30 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 908 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu. Bir günde toplam 133 bin 352 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 5 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 85,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,19 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 728 bin 185’e yükseldi.

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2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

30 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

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