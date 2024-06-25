30 Haziran 2024 Gazi Koşusu nerede, Gazi Koşusu 2024 bilet fiyatları ne kadar? Gazi Koşusu kayıtları 2024

98. Gazi Koşusu için heyecan dorukta. At yarışlarında Gazi Koşusu heyecanı yaşanırken Cumhuriyet'in 100. yılında at yarışlarına katılmak isteyenler aramalarını yoğunlaştırdı. Peki, 30 Haziran 2024 Gazi Koşusu nerede, Gazi Koşusu 2024 bilet fiyatları ne kadar?



98. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?



Gazi Koşusu bu yıl, 30 Haziran Pazar günü yapılacak.

GAZİ KOŞUSU NEREDE?



Türk atçılığının en önemli yerlerinden olan Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak olan yarış aat 17.15'te başlayacak.

98. GAZİ KOŞUSU BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye Jokey Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



98. Gazi Koşusu’na sayılı günler kala, Gazi Koşusu’nun sizin için ne anlama geldiğini soruyoruz.



X (Twitter) ya da Instagram platformlarında #GaziKoşusu etiketine “Benim için Gazi” başlığıyla Gazi Koşusu’nun sizin için ne anlam ifade ettiğini yazın ya da Gazi Koşusu'ndaki bir anınızı paylaşın, Gazi Koşusu günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda misafirimiz olun.24 Haziran Pazartesi gününe kadar #GaziKoşusu etiketini kullanıp Gazi Koşusu’nun kendisi için ne ifade ettiğini en etkileyici şekilde belirten kişiler arasından seçilecek 5 yarışseverimiz 98. Gazi Koşusu gününde (30 Haziran Pazar) çift kişilik loca davetiyesinin sahibi olacak.“Örnek: “Benim için Gazi Koşusu tüm kuşakların bir araya geldiği en keyifli anılarımızı barındıran bir aile geleneğidir. #GaziKoşusu”



Biletlerin ne zaman satışa çıkacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ



Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.



At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.



Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.