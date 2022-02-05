30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

Zonguldak'tan Kilimli ilçesine yaklaşık 30 dakikada gidilebilen yolu 5 dakikaya düşürecek olan Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri'nin yapımı tamamlandı. Çevre düzenlemesi yapılan projenin açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile bugün gerçekleştirilecek.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve Prof Dr. Teoman Duralı'nın adının verildiği tüneller ve sahil yolu projesinin yapımı tamamen bitti. Törenle açılması beklenen tünel ile Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik Yol 5,7 kilometreye düşecek.

İHRACAT ROTASINDA BULUNUYOR

Zonguldak ülkemizin önemli sanayi tesislerinin bulunduğu kara, deniz ve demir yollarını buluşturan Batı Karadeniz'in ihracat kapısı konumunda bulunuyor.

KARADENİZ SAHİL YOLUNU DA KAPSIYOR

Doğu-Batı yönünde ulaşım sağlayacak yol Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yolunu da içeren Karadeniz Sahil Yolu'nun bir bölümünü oluşturuyor.

34 KİLOMETRE YOL

Proje kapsamında 34 kilometrelik yol inşa edildi. Zonguldak-Kilimli yolunun 6,5 kilometrelik bölümü bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartında yapıldı. 1546 metre uzunluğunda Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metre Uzunkum Tüneli ve 382 metre Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2502 metre tünel imalatı gerçekleştirildi. Bununla birlikte 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum köprülü kavşakları da yapıldı.

DEV TASARRUF SAĞLANACAK

Zonguldak-Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon lira, akaryakıttan 20,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 155,2 milyon lira tasarruf elde edilmesi planlanıyor. Karbon salımı da 4 bin 225 ton azaltılmış olacak.