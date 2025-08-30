30 Ağustos'un en çok konuşulan ismi minik komando oldu!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
30.08.2025 - 13:02
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü Sakarya'da gerçekleştirilen törenlerle kutlandı. Kortejde komandolarla birlikte yürüyen minik asker törenin en çok ilgi gören ismi oldu.

30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yıl dönümü Sakarya'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Demokrasi Meydanı'ndaki çelenk sunma programının ardından, Valilik makamında tebrikler kabul edildi.

Daha sonra kutlamalar Adapazarı Kültür Merkezi önünde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu. Protokol konuşmalarının ardından resmi geçit töreni gerçekleştirildi.

Vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı kutlamalarda, komandoların kortejine eşlik eden minik asker ise törene damga vurdu. Küçük yaşına rağmen üniformasıyla yürüyüş yapan minik komando, hem protokol hem de vatandaşlardan büyük alkış aldı.

