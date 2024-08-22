30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi yarım gün mü, 30 Ağustos özel sektöre resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü 2024?
30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde şenliklerle kutlanırken çalışanlar cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tatil olup olmadıklarını sorguluyor. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos tatil mi, Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?
22.08.2024 - 12:51 |
30 Ağustos Zafer Bayramı 1922 yılında Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasıyla başladı. Peki, 30 Ağustos'ta 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir.
29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?
29 Ağustos Ağustos yarım gün resmi tatil değildir.