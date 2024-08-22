30 Ağustos ek ders ücreti ödenir mi, resmi tatillerde öğretmene ek ders verilir mi? Ek ders hangi tatillerde kesilmez?

30 Ağustos'ta ek ders ödenir mi, öğretmenlere 30 Ağustos'ta ek ders ödenecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliği ücretli öğretmenler tarafından sorgulanıyor. Arama motorlarına yönelen öğretmenler 30 Ağustos Zafer Bayramı ek ders ödenir mi?" sorusuna yanıt arıyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI EK DERS ÖDENİR Mİ?

Milli Bayram günlerinde ek ders ödemesi yapılıyor. Ücret Karşılığı Çalışan Öğretmen dışındakilere ise 16. Maddenin B Bendine göre ek ders ödemesi yapılması gerekmektedir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETMELİĞİ'NDE YER ALAN EK DERS KARARI

b) (Değişik: 21/07/2007 tarihli ve 26589 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) İl düzeyinde millî ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde (Değişik: 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

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