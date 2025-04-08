3 şehrin arasında yer alıyor! Türkiye'nin el değmemiş bölge! Koruma altına alınmalı

Diyarbakır'da sönmüş yanardağ Karacadağ eteklerinde yer alan, üç tür balığın yaşadığı yaklaşık 2 metrekarelik su kaynağı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan 1957 rakımlı sönmüş yanardağ Karacadağ'dan çıkan lavların oluşturduğu 120 kilometrelik bazalt plato birçok canlı türü için yaşam alanı olma özelliği taşıyor.

Doğa tutkunlarına doğal yapısıyla farklı bir yürüyüş keyfi yaşatan plato, doğal kaynak sularıyla da serinletiyor.

Platonun Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin kırsal Leblebitaş Mahallesi mevkisinde, etrafı taşlarla örülü yaklaşık 2 metrekarelik su kaynağı bulunuyor.

Akademisyenler Karacadağ'dan gelen kaynak suyuyla beslenen "doğal akvaryum"da, "sarı balık", "tatlısu kefali" ve "kaya balığı"nın yaşadığını tespit etti.

Üç balık türünün yaşadığı su kaynağı, Karacadağ bölgesinde yaşayanlar ile bölgeden geçen ziyaretçilerden de ilgi görüyor.

"SU ALTINDAN YAPILAN ÇEKİMLERDE AYRI BİR DÜNYA"

Ziyaretçilerden Aydın Karaboğa, AA muhabirine, yoldan geçerken içmek için kaynaktan su aldıklarını, ziyaretçilerin bu balıklara zarar vermediğini söyledi.

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"Sürekli bu yolu kullanıyoruz. Bu gölün suyu da çok güzel. Kaynak suyu olduğu için içiliyor. Yazın su buz gibi oluyor. Bu balıklar da hep bu boydalar." diyen Karaboğa, gölün çevresinin temiz tutulmasını istediklerini belirtti.

Doğa fotoğrafçısı Murat İçer de bölgeyi sürekli gezdiğini, doğada fotoğraf çekerken balıkların yaşadığı bu alanı gördüğünü anlattı.

Balıkların fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığını, bunun üzerine bölgeye ziyaretçi ilgisinin arttığını anlatan İçer, şunları kaydetti:

"Buradaki balıklar hep aynı boyda, büyümüyorlar ama küçük balıklar da var. Doğal akvaryum görünümünde olan bu göl su altından yapılan çekimlerde ayrı bir dünya. Suyu çok berrak olduğu için çok net görüntü alabiliyoruz. Diyarbakır-Şanlıurfa yolunu kullanan vatandaşlar burada mola verip dinleniyor, su ihtiyaçlarını gideriyorlar ama maalesef burada çevre kirliliği de var. Vatandaşlardan burayı temiz kullanmalarını istiyoruz."

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"BURALARIN KORUMA ALTINA ALINMASI, ÇOK TEMİZ TUTULMASI LAZIM"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, Karacadağ bölgesinde farklı endemik türlerin yanı sıra bölgeye has canlı türlerinin de yaşadığını söyledi.

"Karacadağ eteklerinde çok farklı bitki ve canlı türleri var. Dünyada sadece burada yaşayan bazı hayvan türleri var. Buranın ekoturizme kazandırılması lazım, bu canlılara sahip çıkmamız lazım." diyen Satar, görüntülenen balıkların çok temiz sularda yaşayan balık türleri olduğunu ifade etti.

Satar, "Burası kirletilmemiş bir bölge. Buraya dikkat çekilmesi, buraların kirletilmemesi lazım. Buraların koruma altına alınması, çok temiz tutulması lazım." diye konuştu.

"DİCLE NEHRİ SİSTEMİNDE YAŞAYAN TÜRLER GÖÇ ETMİŞ"

DÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Tarık Çiçek de doğal akvaryum görünümündeki suda üç balık türünün yaşadığını tespit ettiklerini söyledi.

Balıkların bulunduğu suyun Dicle Nehri ile bir bağlantısının olduğunu dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

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"Dicle Nehri ile birleşen bir yer gibi görünüyor ve 'sarı balık', 'tatlısu kefali' ve 'kaya balığı' türleri yaşıyor. Dicle Nehri sistemi içerisinde yaşayan türler zamanla dere ve çay yoluyla bu pınarın ya da kaynağın bulunduğu yere göç etmişler ve burada yaşıyorlar. Burası balıkların üremesi, yavru balıkların büyümesi için önem arz ediyor."