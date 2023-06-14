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3 ilde uyuşturucu operasyonu: 65 gözaltı! Buzdolabının altına tünel kazmışlar

Şırnak merkezli 3 ilde polisin 158 ekip ve 799 personelle yaptığı uyuşturucu operasyonunda 65 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, Van’da bir evde yapılan aramada buzdolabının altına kazılmış yarım kalmış tünel tespit edildi.

14.06.2023 - 15:33 | | Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 65 gözaltı! Buzdolabının altına tünel kazmışlar

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticaretini yapanların deşifre edilerek suç ve suç unsurlarının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. 7 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda tespit 86 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

Şırnak ve Cizre, Silopi ve Uludure ilçelerinde 84 şüpheli, Van ve Mardin’de de 2 şüphelinin belirlenen adreslerine 158 ekip, 799 personelle operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği, 10 narkotik köpeğin kullanıldığı operasyonda 65 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 3 kilo 650 gram eroin, 5 kilo 601 gram metamfetamin, 2 av tüfeği, 5 tabanca, bu tabancalara ait 8 şarjör, 96 mermi, 3 hassas terazi, 3 telsiz ve çok sayıda sentetik hap, uyuşturucu, uyarıcı madde ile bunları kullanmak için çok sayıda aparat ele geçirildi. 

KAÇMAK İÇİN TÜNEL KAZMIŞLAR

Van’da bir adreste yapılan aramada buzdolabının altına kazılmış yarım kalmış tünel tespit edildi. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ederken, 21 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

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