Ä°stanbul emniyeti TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlilerince, Â MLKP silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±k alan genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ± olan Sosyalist GenÃ§lik Dernekleri Federasyonu (SGDF)'nun faaliyetlerinin tespit edilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ± iÃ§erisinde olduÄŸu belirlenen 14 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. KararÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul merkez olmak Ã¼zere Bursa ve Ä°zmir'de ÅŸÃ¼phelilere ait Ã§ok sayÄ±da adrese operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 14 ÅŸÃ¼pheliden 11'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adreslerde yapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve dijital materyal ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.Â