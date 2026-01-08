3. Çocuğa Aylık 5.000 TL Maaş, Evlenene 250 Bin TL Kredi: Aile Destek Paketi Büyüyor!

Haberin Devamı

Bakanlık, nüfus dinamiklerini canlı tutmak ve aile kurumunu güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği stratejileri kamuoyu ile paylaştı. Özellikle çocuk sahibi olan ailelere sağlanan nakdi desteklerin ulaştığı boyut ve 2026 yılı için belirlenen yeni kredi limitleri dikkat çekti.

Annere Düzenli Nakit Desteği: 3. Çocukta Rakam 5.000 TL

Bakanlık, doğum yardımlarında “kademeli ödeme” dönemini başlattı. Yeni sisteme göre ödemeler şu şekilde yapılıyor:

İlk çocuk için: Tek seferlik 5.000 TL .

İkinci çocuk için: Çocuk 5 yaşını doldurana kadar aylık 1.500 TL .

Üçüncü çocuk ve sonrası için: Yine çocuk 5 yaşını doldurana kadar aylık 5.000 TL.

Bugüne kadar bu kapsamda 700 binden fazla anneye ulaşılırken, yapılan toplam ödemenin 8,7 milyar TL'yi bulduğu açıklandı.

2026’da Evlilik Kredisi Artıyor: Yaşa Göre Tarife

Gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıran faizsiz evlilik kredisinde 2026 yılı tarifesi belli oldu. 2025 yılında 150.000 TL olan kredi limiti, yaş gruplerine göre yeniden düzenlenerek yükseltildi:

18-25 yaş arası çiftler için: Kredi tutarı 250.000 TL 'ye,

26-29 yaş aralığındaki gençler için: Kredi tutarı 200.000 TL'ye çıkarıldı.

Maddi desteğin yanı sıra on binlerce çifte evlilik öncesi eğitim verilirken, 43 ulusal marka ile yapılan iş birliği sayesinde mobilyadan beyaz eşyaya kadar çeyiz alışverişlerinde %35’e varan indirim imkânı sağlandı.

Memur Anne-Babaya "İlkokul Çağına Kadar" Yarım Gün İzni

Çalışma hayatı ile aile dengesini kurmak adına kamu personeli için devrim niteliğinde bir hak tanındı. Hem kadın hem erkek memurlar, çocukları ilkokul çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanarak çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebiliyor.

Ulaşım ve Sosyal Hayatta "Aile İndirimi" Dönemi

Ailelerin bütçesini sarsmadan seyahat edebilmesi ve sosyalleşmesi için ulaşım ve kültür sanat alanlarında büyük indirimler devreye alındı:

Tren seyahatleri: %50 indirimli.

Şehirlerarası otobüsler: %40 indirimli.

THY yurt içi uçuşlar: %15 indirimli.

Sinema: Halk günlerinde ailelere özel %40'a varan indirim.

Kadın Üreticiye %50 Hibe ve Ücretsiz Fidan

Bakanlık, kadınların ekonomik gücünü artırmak için de muslukları açtı. Kadın çiftçi ve üreticilere %50 hibeli mikrokredi verilirken, ücretsiz fidan desteği de sağlanıyor. Ayrıca tıbbi aromatik fidan temininde %80’e varan indirim uygulanıyor.

Kurumsal kapasiteyi artırmak adına Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu’nu kuran Bakanlık, 2024-2028 Aile Vizyon Belgesi ile yol haritasını çizerken, “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamasıyla da ebeveynlere dijital rehberlik hizmeti sunuyor.