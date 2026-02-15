3 araca çarptı, takla atarak durabildi! İstanbul'da korku dolu anlar

Kaza, saat 04.30 sıralarında İcadiye Mahallesi Ayarcıbaşı Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GJT 218 plakalı otomobil, yokuş aşağı indiği sırada bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters dönen otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı